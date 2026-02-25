'Documentos TV' estrena 'GBL: se acabó la fiesta'

‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘GBL: se acabó la fiesta’, un relato sobre el abuso del GBL, una peligrosa droga vinculada a fiestas sexuales, que se propaga por Europa mientras la policía intenta llegar hasta las redes criminales que la suministran. Consumidores de esta sustancia narran en este documental las consecuencias de su adicción.

En 2022, la policía italiana puso en marcha la Operación Sex &Clean, una investigación que destapó uno de los mayores tráficos de drogas sintéticas en Europa y con el que evitó que su comercio se difundiera masivamente en Italia. Seguían el rastro a un líquido incoloro e inodoro que se ingiere mezclado con agua o con la propia saliva. “Preocupación en Europa por el uso de la llamada droga del violador”, alertaban las noticias de los informativos. El GBL o ácido gamma-butiro lactona es un potente narcótico asociado popularmente a los encuentros sexuales y que se consume en mililitros. En el curso de una fiesta, o de una noche en la discoteca, se puede alcanzar una ingesta de hasta 40ml tomados cada 20 o 30 minutos. Sus efectos duran sobre una hora y media y desaparecen por completo 3 o 4 horas después.

“Estaba totalmente desinhibida, me apetecía practicar sexo como nunca”, afirma una joven que fue invitada a una fiesta privada donde se consumía GBL y que, en pocos minutos, se convirtió en una orgía. “Lo único que te mantiene en ese momento es el instinto sexual y pierdes completamente el concepto del límite”, confirma otro consumidor de GBL. “Se denomina droga de la violación porque se dan numerosos casos en los que se asocia con la violencia sexual”, explica el periodista Alessio Schiesari.

La cara oscura del GBL es que algunos de sus efectos negativos, como la rigidez corporal o la pérdida de conocimiento, provocan que en ocasiones los propios consumidores se conviertan en víctimas de agresiones sexuales, e incluso, en casos extremos, esta droga puede llevar a la muerte. “Esta sustancia ha devastado y arruinado mi vida”, confiesa Ciro Maio, famoso presentador de televisión italiano, arrestado por tráfico de este estupefaciente.

Documentos TV pone el foco en el GBL RTVE