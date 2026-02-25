'Documentos TV' estrena 'GBL: se acabó la fiesta'
- Consumidores de esta sustancia narran en el documental las consecuencias de su adicción
- Jueves 26 de febrero, a las 23:55 horas en La 2 y en RTVE Play
‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘GBL: se acabó la fiesta’, un relato sobre el abuso del GBL, una peligrosa droga vinculada a fiestas sexuales, que se propaga por Europa mientras la policía intenta llegar hasta las redes criminales que la suministran. Consumidores de esta sustancia narran en este documental las consecuencias de su adicción.
En 2022, la policía italiana puso en marcha la Operación Sex &Clean, una investigación que destapó uno de los mayores tráficos de drogas sintéticas en Europa y con el que evitó que su comercio se difundiera masivamente en Italia. Seguían el rastro a un líquido incoloro e inodoro que se ingiere mezclado con agua o con la propia saliva. “Preocupación en Europa por el uso de la llamada droga del violador”, alertaban las noticias de los informativos. El GBL o ácido gamma-butiro lactona es un potente narcótico asociado popularmente a los encuentros sexuales y que se consume en mililitros. En el curso de una fiesta, o de una noche en la discoteca, se puede alcanzar una ingesta de hasta 40ml tomados cada 20 o 30 minutos. Sus efectos duran sobre una hora y media y desaparecen por completo 3 o 4 horas después.
“Estaba totalmente desinhibida, me apetecía practicar sexo como nunca”, afirma una joven que fue invitada a una fiesta privada donde se consumía GBL y que, en pocos minutos, se convirtió en una orgía. “Lo único que te mantiene en ese momento es el instinto sexual y pierdes completamente el concepto del límite”, confirma otro consumidor de GBL. “Se denomina droga de la violación porque se dan numerosos casos en los que se asocia con la violencia sexual”, explica el periodista Alessio Schiesari.
La cara oscura del GBL es que algunos de sus efectos negativos, como la rigidez corporal o la pérdida de conocimiento, provocan que en ocasiones los propios consumidores se conviertan en víctimas de agresiones sexuales, e incluso, en casos extremos, esta droga puede llevar a la muerte. “Esta sustancia ha devastado y arruinado mi vida”, confiesa Ciro Maio, famoso presentador de televisión italiano, arrestado por tráfico de este estupefaciente.
Investigación y lucha policial
En paralelo, ‘GBL: se acabó la fiesta’ sigue el trabajo de la policía judicial italiana para desmantelar las redes de tráfico ilegal que alimentan este fenómeno. “No nos enfrentábamos al clásico traficante de heroína y cocaína, sino que en Italia ha salpicado a figuras conocidas y de ámbitos del poder”, asegura Fernando Speziali, jefe de la Policía Judicial del aeropuerto de Fiumicino de Roma. La policía trabajó, concienzudamente, durante un año siguiendo en toda Italia los envíos de estos estupefacientes porque se compran de manera diferente a los canales tradicionales. “Este tipo de drogas se consigue fácilmente a través de internet”. “La investigación dio como resultado unos 190 investigados, la mayoría de los cuales están detenidos en todo el país, lo que llevó a la incautación de seis sitios web”, informa Speziali. Identificaron e interceptaron las rutas de abastecimiento y encontraron y detuvieron a los responsables.