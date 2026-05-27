Rafael Spottorno, en 'Plano General'

Rafael Spottorno, diplomático, abogado y exjefe de la Casa del Rey con Juan Carlos I, es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE. Spottorno elogia la serenidad, tranquilidad y corrección del reinado de Felipe VI como "elemento de unión y conjunción de voluntades de los españoles".

Elemento clave en la abdicación del Rey Juan Carlos, Rafael Spottorno se refiere a sus últimos encuentros con el rey emérito, sobre el que "no está seguro que pueda o quiera volver definitivamente a España". Para el diplomático, "el Tribunal Supremo de la Historia juzgará a Juan Carlos I como el gran rey que ha sido". Spottorno defiende la vigencia de la Corona, rechaza que se la acuse de anacrónica y elogia el buen comportamiento del bipartidismo en la sucesión de Juan Carlos I por parte de Felipe VI.

Rafael Spottorno dice sufrir el "síndrome del impostor, porque no merezco todo lo bueno que me ha pasado", y recuerda como "un horror doloroso" su condena en el juicio de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid. Spottorno dice que "no hay nada peor que una verdad incierta" e invoca como lema la frase de Manuel Azaña: “Paz, piedad, perdón".

Jenaro Castro y Rafael Spottorno

El diplomático se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa el embajador de España y amigo Javier Rupérez), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).