Boris Izaguirre, en 'Plano General'

El presentador de televisión y escritor Boris Izaguirre es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE. El showman televisivo habla de Venezuela, en cuyo presente “creo con María Corina Machado, porque ahora todos los chavistas son trumpistas". Izaguirre afirma que "el chavismo le hizo tal operación estética a Simón Bolívar que empezó a parecerse a Nati Abascal".

Boris Izaguirre dice no sentirse discriminado ni como inmigrante ni por su condición sexual “porque soy un ejemplo de integración, que creció en el mudo gay, muy narcisista y pijo desde que sufrí un ictus". El presentador ensalza a su marido Rubén, cuenta cómo fue su primera experiencia como pareja, critica la "impunidad de la corrupción" y la resistencia a dimitir de ciertos políticos y cree que si hubiera permanecido en Venezuela habría sido "alcohólico, drogadicto y gordo, aunque no un chavista bolivariano".

Jenaro Castro y Boris Izaguirre

El escritor y estrella de la televisión asume que le consideren "coqueto y vanidoso, aunque yo me siento muy narcisista". Boris Izaguirre se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa el artista y showman Pedro Ruiz, que le dedica un poema al protagonista de la entrevista), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).