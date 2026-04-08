La psicóloga, sexóloga, actriz y presentadora Lorena Berdún, este viernes en 'Plano general'

La actriz, presentadora, psicóloga y sexóloga Lorena Berdún es la invitada de esta semana en 'Plano general', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE. Lorena Berdún, que lleva tiempo alejada de la televisión, donde triunfó como sexóloga, dice "no estar en paz" consigo misma, niega "haber sido objeto de acoso sexual" a lo largo de su carrera y explica que en su consulta como psicóloga hace más "terapia de pareja que consultas de sexo".

Lorena Berdún confiesa ser una mujer "muy pudorosa que no suele hablar de sexo en su vida íntima". La sexóloga afirma que "el sexo está sobrevalorado" y reconoce que "el sexo ocasional es recomendable". Sobre su faceta interpretativa, confiesa que su "mayor derrota es no haber sido una gran actriz de cine", y explica que lleva luchando años contra su encasillamiento tras triunfar y hacerse muy conocida con el consultorio sexual televisivo ‘Dos rombos’ a mediados de los 2000.

Lorena Berdún reconoce que entre sus complejos de juventud estaba "ser pechugona", se confiesa "a veces caótica pero no insegura" y dice que su película favorita es 'Con faldas y a lo loco'. Berdún se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que habla la actriz Itziar Miranda, una de sus mejores amigas), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).