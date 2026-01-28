Miguel Ríos, esta semana en 'Plano General'

El cantante Miguel Ríos presenta en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro, su nueva gira, que lleva el nombre de su último trabajo: 'El último vals'. A sus 81 años, y después de una retirada de ida y vuelta, el compositor y cantante se muestra ilusionado ante sus nuevos retos. "La nostalgia es inevitable, pero regodearte en lo que has sido impide ser algo nuevo". Ríos dice ser del "rock progresista, si bien reconozco ser un mal socialista y comunista, porque el primer millón que gané no lo repartí ni doné".

El compositor de 'Bienvenidos’ hace un repaso a sus grandes éxitos, como el 'Himno de la alegría' o 'Santa Lucía', y recuerda sus orígenes granadinos, su filosofía de vida y su militancia política. Miguel Ríos se muestra partidario de "pagar impuestos" y considera que "España necesita una mano de chapa y pintura de regeneración democrática".

Miguel Ríos dice "temer a la injusticia" y cuenta numerosas anécdotas de su carrera musical y su vida personal, con nombres y apellidos.

El compositor y cantante se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados, en la que participa José Nortes, productor musical y considerado en la actualidad uno de los mejores guitarristas de España), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).