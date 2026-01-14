Rafael Ansón, esta semana en 'Plano General'

El experto en comunicación y gastronomía Rafael Ansón es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro. Empresario, exdirector general de RTVE y asesor político de Adolfo Suárez durante la Transición, es hermano del periodista y académico Luis María Ansón. “El orden es una armonía de libertades" y "la felicidad consiste en hacer felices a los demás”, señala.

Como conocedor de la Transición española, Rafael Ansón mantiene que en "España se pensó que el Rey y Adolfo Suarez estaban haciendo un sistema político que favoreciera a todo el mundo, incluyendo la extrema derecha y la extrema izquierda". Firme defensor del "paraíso territorial de España", Ansón ensalza el papel del Rey emérito en el logro de la democracia.

Rafael Ansón en 'Plano General' José Manuel Ortega Elgueta

Rafael Ansón, creador de la Real Academia Española de Gastronomía y actual presidente de la Academia Iberoamericana, explica que "la impaciencia es un defecto y la ilusión una virtud", al tiempo que se muestra firme defensor de la "amistad".

En la entrevista, realizada en el Teatro Real de Madrid, Rafael Ansón se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa la diseñadora y amiga Ágata Ruiz de la Prada), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).