José Ramón de la Morena, este viernes en 'Plano General'

José Ramón de la Morena es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE. La estrella del periodismo deportivo radiofónico, ya retirado, confiesa que dejó la radio para cuidar de su hijo pequeño porque había riesgo de que naciera ciego y porque a sus tres hijos mayores no les había dedicado “el tiempo suficiente" por su entrega al trabajo.

De la Morena afirma que "lo más grande en la vida es el perdón, porque José María García y yo nos hemos perdonado y no revolvemos el cubo de la basura", tras su rivalidad histórica en la radio y su lucha por el liderazgo de audiencia. El locutor reconoce que "no siempre” siente que está “en paz conmigo mismo", y dice que su secreto como comunicador siempre ha sido "hablar al corazón y no al oído, porque oído no tienen todos, pero corazón sí". Además, cree que "la política debiera ser un sacerdocio porque tenemos la peor generación de políticos de la Historia".

El periodista se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa su compañero y amigo Carlos Bustillo), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).