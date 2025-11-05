El periodista Fernando Ónega, este viernes en 'Plano General'

El periodista lucense Fernando Ónega es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro. Ónega hace un repaso a su trayectoria profesional y vital. Además, revela que la emoción y el agradecimiento le ha llevado a "llorar muchas veces porque su mujer le donó un riñón", lo que califica como "muy valiente".

El comentarista y líder de opinión habla sobre distintos asuntos de actualidad. Señala como "terrible que haya una guerra tan abierta entre el poder político y el poder judicial". "Es una aberración -añade- la guerra existente entre el Gobierno y la oposición". Ónega habla de "agonía del Estado", y entiende que los "proyectos de partido han sustituido al proyecto de Estado". Denuncia que "la concordia ha sido sustituida por la discordia y el enfrentamiento".

Fernando Ónega en 'Plano General' RTVE

Para Fernando Ónega, "unas elecciones no arreglarán España, porque Dios es bueno y el Diablo no es malo", en referencia a los peores y mejores gobernantes.

El periodista de Mosteiro-Pol (Lugo) cultiva la nostalgia gallega: “La morriña se siente, la morriña es apego a la tierra y un poco de lluvia”. Defiende la democracia y la libertad de prensa y confiesa aspectos personales y familiares desconocidos de su vida.

Ónega se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa el periodista radiofónico Carlos Alsina), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).