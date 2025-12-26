'Días de cine' revela las mejores películas e intérpretes nacionales e internacionales de 2025

En el último programa de 2025, ‘Días de Cine’ dará a conocer las que han sido, por votación de las personas que componen la redacción del programa, las mejores películas nacionales e internacionales, así como las mejores actrices y actores, tanto españoles como internacionales.

En este programa desvelarán las 10 mejores películas internacionales, las 5 mejores películas españolas, el top 5 de mejores actrices y actores internacionales y el top 3 de mejores actores y actrices españoles. Las votaciones de la redacción del programa son el origen de los Premios Días de Cine. El próximo 21 de enero celebrarán la edición número 13 en el auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Además, en el repaso a la cartelera, el año se despide en las salas con películas como ‘Father Mother Sister Brother’, la última de Jim Jarmusch, ganadora en el pasado Festival de Venecia. Por otro lado, los cineastas argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat proponen en ‘Homo Argentum’ el retrato del “argentino” a través de 16 historias llenas de humor negro, ironía e incluso ternura, con la complicidad de Guillermo Francella, que hace 16 personajes distintos. También ‘Ariel’, la nueva película de Lois Patiño.

Y sobre próximos estrenos, el programa adelantará los de ‘La asistenta’, protagonizada por Sydney Sweeney, y ‘Rondallas’, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y participada por RTVE, con un reparto coral y que supone una cura de optimismo.