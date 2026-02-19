José Luis Guerín, padrino de 'Días de Cine'

‘Días de Cine’ recibe esta semana a José Luis Guerín, director del premiado documental ‘Historias del buen valle’, participado por RTVE y estrenado la semana pasada en salas. Además, el espacio de cine de La 2 estará en la primera gran cita del año, La Berlinale, y se ocupará de estrenos como ‘El fantasma de mi mujer’, la nueva película de María Ripoll. Además, recuerdo para el actor Robert Duvall, fallecido esta semana.

Lo más interesante de la 76ª edición de La Berlinale será uno de los contenidos del programa, que se fijará también en el estreno de la cinta española ‘El fantasma de mi mujer’. Una disparatada comedia de María Ripoll, participada por RTVE, que llega a las salas esta semana y que está protagonizada por Javier Rey y Loreto Mauleón.

‘Balandrau, viento salvaje’, dirigida por Fernando Trullols y protagonizada por Álvaro Cervantes y Bruna Cusí, es otra de las cintas de estreno, inspirada en un accidente de montaña hace 25 años en el Pirineo catalán.

También llegan a las salas ‘La boda’, dirigida por Pedro Cenjor y protagonizada por Elena Furiase; el terror de ‘La maldición de Shelby Oaks’, de Chris Stuckmann; y ‘Sin conexión’, tercer largometraje de Bradley Cooper como director.

Completan los estrenos la película de animación francesa ‘Little Amelie’ y ‘El agente secreto’, dirigida y escrita por Kleber Mendonça Filho, candidata al Oscar a mejor película y a película internacional, a mejor actor para Wagner Moura y mejor casting.

No faltará en esta entrega de ‘Días de Cine’ un recuerdo para Robert Duvall, actor en 145 largometrajes y director de cinco películas, fallecido el pasado lunes 16 a la edad de 95 años. El actor y director estadounidense ha dejado un legado con personajes inolvidables como Tom Hagen en ‘El Padrino’, el coronel Kilgore de ‘Apocalipse Now’ o su Boo Radley en ‘Matar a un ruiseñor’, película con la que debutó en el cine.