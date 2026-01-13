RTVE estrena el tráiler de 'Historias del buen valle', el premiado documental de José Luis Guerín

José Luis Guerín vuelve al documental con una preciosa y profunda película premiada en el Festival de San Sebastián. Historias del buen valle es una ventana abierta para conocer el barrio de Vallbona, pequeña porción de Barcelona de apenas 1300 habitantes situada en los confines del municipio de la capital catalana, enclaustrado entre autopistas y líneas de Rodalíes, con un corazón todavía rural y de exuberante naturaleza. El documental cuenta con la participación de RTVE en la producción y se estrenará en cines el próximo 13 de febrero.

Recuperando el espíritu de filmar un fresco del paisanaje de barrio humilde como en su celebrada En construcción, Guerín sube la apuesta con un documental que agolpa, como la abigarrada arquitectura del barrio, la suma de generaciones que han poblado Vallbona: la oleada de inmigrantes del sur de España que levantó emplazamientos a mano en la posguerra, los habitantes de nuevos bloques que huyen de la Barcelona gentrificada y los nuevos inmigrantes africanos que colman de idiomas el barrio. Un monumento a la memoria y la comprensión del presente.

José Luis Guerín, en el rodaje de 'Historias del buen valle'.

"Vallbona puede contener las grandes metáforas del mundo, la gentrificación, la especulación inmobiliaria, la inmigración, el cambio climático, los conflictos identitarios, puede ser una caja de resonancia de algo amplio", explicaba el cineasta en el pasado Festival de San Sebastián. "En este barrio era muy difícil ver las cosas si no era a través de las miradas de sus personajes. Así como en En construcción la elocuencia estaba en la calle, en Vallbona las cosas no se dejan ver si no es a través de ciertas miradas".

Historias del buen valle es una suma de imaginarios, de conflictos sociales, generacionales e identitarios, urbanísticos y ecológicos; pero es también una mirada reposada y humanista sobre el mundo actual.