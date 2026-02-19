Los cambios de imagen de RTVE, el cine participado en los Goya o informar en situaciones de riesgo, en 'RTVE Responde'

‘RTVE Responde’ se ocupará en su programa de este mes de temas como los cambios en la imagen de RTVE, el cine participado en los Premios Goya y cómo informar en situaciones de riesgo. Además, la Defensora de la Audiencia, Beatriz Ariño, recogerá sugerencias sobre los límites en TikTok, la presencia del tabaco en la ficción y el subtitulado de ‘La Revuelta’.

Es la tarjeta de presentación de una empresa y lo que la hace fácilmente reconocible. Pero la imagen de marca necesita actualizarse cada cierto tiempo para adaptarse a nuevos códigos visuales. Coincidiendo con el año en que se celebra el 70º aniversario de Televisión Española, RTVE ha renovado sus elementos gráficos. La directora de Imagen de RTVE, Cristina Peláez, explicará los motivos de este cambio, a qué elementos afecta y cuál ha sido el veredicto de la audiencia.

Las inclemencias meteorológicas de este mes de febrero han llevado a trabajar en condiciones extremas a los informadores de RTVE, que tenían que contar desde el terreno las consecuencias de las inundaciones sin exponerse a riesgos innecesarios ni dar con su imagen un mensaje contrario al que reclamaban las autoridades. El responsable de Riesgos Laborales de RTVE explicará el protocolo que ha elaborado la Corporación para estos casos.

Y en la antesala de los Premios Goya, el programa hablará con José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE, sobre el cine participado y las películas nominadas que cuentan con el apoyo de la radiotelevisión pública.

La presencia del tabaco en las producciones de ficción, la necesidad de contar con moderadores para los contenidos de TikTok y cómo corregir deficiencias en el subtitulado para que no reproduzcan marcas o palabras malsonantes que se eliminan en la emisión de audio, completarán los contenidos del programa.