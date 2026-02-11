Preguntas frecuentes: consulta las dudas más destacadas relacionadas con la Defensora de la Audiencia

¿Quién es la Defensora de la Audiencia? Beatriz Ariño es la Defensora de la Audiencia de RTVE desde agosto de 2025, encargada de gestionar las quejas, sugerencias y reclamaciones sobre los contenidos de televisión, radio y plataformas digitales de la corporación. Su figura actúa como puente entre el público y el ente y su función principal es atender las observaciones de los usuarios, solicitar explicaciones a los responsables de contenidos y emitir valoraciones e informes. Los ciudadanos pueden enviar sus quejas a través de un formulario, correo electrónico, fax (91 581 60 23) o correo ordinario. Se tramitan reclamaciones sobre contenidos emitidos en los últimos 30 días, excluyendo comentarios anónimos, insultos o mala fe. Beatriz Ariño, nueva Defensora de la Audiencia de RTVE

¿Qué es RTVE Responde? En el programa RTVE responde la defensora divulga las consultas destacadas y los directivos dan respuesta a las consultas y quejas de la ciudadanía. Su objetivo es ser una ventana a la participación ciudadana, un espacio en el que la audiencia toma la palabra y los profesionales de RTVE, responden a las inquietudes de los usuarios. El programa de la Defensora de la Audiencia también debe contribuir a que la ciudadanía conozca mejor el funcionamiento interno de los distintos medios del grupo RTVE. Queremos que conozcas qué proyectos están en marcha, cómo son los procesos productivos internos, lo que hace la Corporación RTVE por la sociedad en su obligación como servicio público. RTVE responde se emite el último domingo de cada mes en La2. Es un programa grabado, que se elabora una semana antes de su emisión y su duración es de 30 minutos, aproximadamente.

¿Cómo puedes participar en RTVE Responde? Los ciudadanos pueden mandar sus sugerencias, quejas, consultas o comentarios a través del Formulario de la Defensora. Si la comunicación resulta de interés, la Defensora conectará personalmente con la persona que ha hecho la propuesta —bien a través de tu correo o por teléfono— para invitarle a participar en el programa y que un responsable de RTVE responda a sus inquietudes. Solo hay que grabar un comentario en un teléfono móvil y mandarlo.

¿Cuál es la protección a los menores en la programación de TVE? Las cadenas de televisión más importantes de difusión nacional, entre ellas RTVE, tienen firmado un Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, que puede consultarse en la web del Defensor, para mejorar la eficacia de la protección legal de los menores respecto de la programación televisiva. El Código señala la franja comprendida entre las 6,00 y las 22,00 horas como horario protegido para contenidos clasificados como no recomendados para menores de 18 años; y como franja de protección reforzada para el público infantil, entendiendo por tal a los menores de 13 años, la comprendida en los tramos de 8,00 a 9,00 y de 17,00 a 20,00 horas. Para evaluar el cumplimiento de esta protección al público infantil y juvenil, existe una Comisión de Seguimiento que alerta sobre los incumplimientos y recibe denuncias de la audiencia a través de www.tvinfancia.es. También el Defensor del Espectador, Oyente y Usuario de medios interactivos tiene encomendado, a través de su Estatuto, que también puede consultarse en la web del Defensor, una atención especial a la defensa de los derechos de los menores en los contenidos y programación. Las quejas y sugerencias sobre esta materia pueden enviarse al correo del Defensor, a través del formulario que encontrarán en su web. Del papel activo de los usuarios depende también la utilidad que el Código de Autorregulación pueda tener para la sociedad.