¿Cómo contactar con RTVE? Consulta los datos de contacto de las principales sedes de RTVE

Consulta las direcciones de contacto de las sedes de RTVE y sus principales áreas: TVE, RNE y RTVE.es. Además, puedes consultar las preguntas más frecuentes de nuestra audiencia visitando la página web de Preguntas Frecuentes.

¿Cómo puedo enviar un mensaje a RTVE?

Para enviar un mensaje a RTVE, puedes usar las redes sociales (Facebook, X, IG, TikTok), correos electrónicos específicos por programa o el formulario de la Defensora de la Audiencia para quejas y sugerencias; también hay teléfonos directos y opciones postales, dependiendo de tu objetivo.

Además, puedes usar WhatsApp para recibir en el móvil toda la actualidad y contenidos sobre la Corporación, así como toda la programación y la información sobre los eventos especiales de RTVE:

Radio 3, el canal de RTVE dedicado a la cultura, la creatividad y la música, ha estrenado también su canal de WhatsApp. Para estar al tanto de las noticias culturales y las novedades musicales, de los podcast y los eventos especiales de Radio 3 y de Radio 3 Extra: https://whatsapp.com/channel/0029VaAFve64o7qTNyIayg0x

Direcciones y contacto

Corporación Radiotelevisión Española (CRTVE)

  • Edif. Prado del Rey. Avda. Radio Televisión, 4
  • 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
  • Tel. 915 817 000

Televisión Española (TVE)

  • Edif. Televisión. Avda. Radio Televisión, 4
  • 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
  • Tel. 913 464 000

Radio Nacional de España (RNE)

Dirección de Comunicación

Dirección Comercial de RTVE

  • Avda. de Radio Televisión, 4
  • 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
  • Teléf. 91 581 70 00

Dirección de Informativos de TVE

Dirección de RTVE Digital / RTVE PLAY

  • Alcalde Sáinz de Baranda, 92, 4ª planta, Edifcio B
  • 28007 Madrid
  • Teléf. 91 346 80 00
  • Correo: play@rtve.es

Dirección de La2Cat

  • Carrer Mercè Vilaret, 1
  • 08174 Sant Cugat del Vallès - Barcelona
  • Teléf. 93 582 3030

Defensora de la Audiencia

  • Edificio Corporación, planta 3ª, despacho 3/038 (Prado del Rey)
  • Av. Radiotelevisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón
  • Teléf. 91 581 70 00
  • Correo: defensora@rtve.es

Consulta las preguntas más frecuentes

Aquí puedes acceder a algunas de las preguntas más frecuentes que hemos recibido de la audiencia:

