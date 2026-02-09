¿Cómo contactar con RTVE? Consulta los datos de contacto de las principales sedes de RTVE
Consulta las direcciones de contacto de las sedes de RTVE y sus principales áreas: TVE, RNE y RTVE.es. Además, puedes consultar las preguntas más frecuentes de nuestra audiencia visitando la página web de Preguntas Frecuentes.
¿Cómo puedo enviar un mensaje a RTVE?
Para enviar un mensaje a RTVE, puedes usar las redes sociales (Facebook, X, IG, TikTok), correos electrónicos específicos por programa o el formulario de la Defensora de la Audiencia para quejas y sugerencias; también hay teléfonos directos y opciones postales, dependiendo de tu objetivo.
Además, puedes usar WhatsApp para recibir en el móvil toda la actualidad y contenidos sobre la Corporación, así como toda la programación y la información sobre los eventos especiales de RTVE:
- Benidorm Fest: https://whatsapp.com/channel/0029VaAemx86GcG8Zk7T6v2s
- Eurovisión RTVE: https://whatsapp.com/channel/0029VaFGh7o2ZjCeuGLida2m
- RTVE: https://whatsapp.com/channel/0029VaE6jPMHLHQSrVacHw3V
Radio 3, el canal de RTVE dedicado a la cultura, la creatividad y la música, ha estrenado también su canal de WhatsApp. Para estar al tanto de las noticias culturales y las novedades musicales, de los podcast y los eventos especiales de Radio 3 y de Radio 3 Extra: https://whatsapp.com/channel/0029VaAFve64o7qTNyIayg0x
Direcciones y contacto
Corporación Radiotelevisión Española (CRTVE)
- Edif. Prado del Rey. Avda. Radio Televisión, 4
- 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- Tel. 915 817 000
Televisión Española (TVE)
- Edif. Televisión. Avda. Radio Televisión, 4
- 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- Tel. 913 464 000
Radio Nacional de España (RNE)
- Casa de la Radio. Avda. Radio Televisión, 4
- 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- Tel. 913 461 000
- Correo: direccion.rne@rtve.es
Corporación Radiotelevisión Española
Dirección de la Corporación Radiotelevisión Española (RTVE)
- Edif. Prado del Rey. Avda. Radio Televisión, 4
- 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- Teléf. 91 581 70 00
Consejo de Administración de la Corporación RTVE
- Edificio Corporación, planta 2ª, sala nº 2/038
- Prado del Rey
- Av. Radiotelevisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón
- Teléf. 91 581 70 00
Dirección de Comunicación
- Edif. Prado del Rey. Avda. Radio Televisión, 4
- 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- Teléf. 91 581 70 00
- Correo: rtve.dircom@rtve.es / comunicacion@rtve.es / prensa@rtve.es
Dirección Comercial de RTVE
- Avda. de Radio Televisión, 4
- 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- Teléf. 91 581 70 00
Televisión Española TVE
- Edif. Prado del Rey. Avda. Radio Televisión, 4
- 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- Teléf. 91 346 40 00
- Fax 91 346 30 55
Dirección de Informativos de TVE
- Torrespaña. Alcalde Sáinz de Baranda, 92
- 28007 Madrid
- Teléf. 91 346 80 00
- Fax 91 346 87 30
- Corresponsalías
- Centros Territoriales
Radio Nacional de España (RNE)
- Casa de la Radio. Avda. Radio Televisión, 4
- 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- Teléf. 91 346 10 00
- Fax 91 518 32 40
- Red de emisoras
- Corresponsalías
Dirección de RTVE Digital / RTVE PLAY
- Alcalde Sáinz de Baranda, 92, 4ª planta, Edifcio B
- 28007 Madrid
- Teléf. 91 346 80 00
- Correo: play@rtve.es
Dirección de La2Cat
- Carrer Mercè Vilaret, 1
- 08174 Sant Cugat del Vallès - Barcelona
- Teléf. 93 582 3030
Defensora de la Audiencia
- Edificio Corporación, planta 3ª, despacho 3/038 (Prado del Rey)
- Av. Radiotelevisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón
- Teléf. 91 581 70 00
- Correo: defensora@rtve.es
