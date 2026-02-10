Preguntas frecuentes: consulta las dudas más destacadas sobre TVE

¿Puedo tener acceso a un documento audiovisual del archivo? RTVE no comercializa sus contenidos a particulares, pero sí pueden estar disponibles para su consulta con el fin de llevar a cabo trabajos de investigación universitaria: tesis doctorales, trabajos de fin de máster e investigaciones de docentes. Las solicitudes deben dirigirse a los siguientes correos: archivortve@rtve.es (si es un particular, no se atienden). La solicitud para la adquisición de derechos sobre contenidos del Fondo Documental de RTVE por parte de entidades y empresas para un uso profesional (incluidas productoras y medios de comunicación), y para cualquier consulta relacionada con el Archivo de NO-DO, debe enviarse al siguiente correo, perteneciente a la Unidad de Música e Imagen de la Dirección Comercial: comercial.ventadearchivo@rtve.es Si la solicitud procede de instituciones y entidades sin ánimo de lucro, se cede contenido del Fondo Documental para usos justificados, concretos, limitados en tiempo y sin finalidad lucrativa. Si se cumplen estos requisitos, las solicitudes se gestionarán en atencion.instituciones@rtve.es y las cesiones se formalizarán con la firma de una carta de compromiso y con el pago de una cantidad en concepto de costes técnicos. Por otro lado, los usuarios particulares de RTVE Play tienen a su disposición los últimos contenidos emitidos de producción propia en la página www.rtve.es/play donde diariamente se publican nuevas series y programas procedentes del archivo digitalizado.

¿Puedo ver los programas de TVE por Internet? RTVE Play emite en directo a través de ordenadores, móviles y tabletas la programación de La1, La2, Teledeporte y el Canal 24 Horas. Algunos programas, normalmente películas y documentales, no pueden verse en la web por restricciones en los contratos de derechos audiovisuales. También en la web está disponible el servicio gratuito de video bajo demanda RTVE Play, donde con una alta calidad se pueden disfrutar de cerca de 100.000 horas de televisión, con los vídeos de las series, documentales, informativos y otros programas, además de producciones exclusivas y de producción propia. La plataforma RTVE Play está disponible en ordenadores, móviles, tabletas, televisores conectados y consolas de videojuegos.

¿Por qué no se pueden ver los mismos eventos deportivos en TVE Internacional que en las cadenas nacionales? La adquisición de los derechos internacionales para la emisión de los grandes eventos deportivos tiene las mismas dificultades que determinadas series y películas. El alto interés de estos eventos hace que los poseedores de estos derechos eviten las negociaciones internacionales en un pacto único y busquen la mayor rentabilidad, fraccionando su venta a territorios nacionales, cuyas emisoras generalmente los compran en exclusiva.

¿Cómo ver TVE Internacional? Las emisiones de RTVE se pueden recibir en los cinco continentes. En América, la señal de TVE está codificada por lo que debe ponerse en contacto con algún operador de su región que ofrezca nuestros canales. En el resto del mundo, TVE se emite en abierto. Puede recibirnos directamente a través de su antena parabólica, sintonizándonos en el satélite que corresponda según la región en que Vd. resida (Europa, África y Asia/Pacífico). Si se encuentra en alguna de las zonas más al límite de la cobertura, como el norte de Europa, Oriente Próximo o el sur de Australia, respectivamente, la señal llegará algo más débil. Esto hace que la antena parabólica tenga que ser de un tamaño algo superior para poder recibir la señal de TVE de forma adecuada. Además de la emisión por satélite, en muchos países TVE forma parte de la oferta de los operadores de cable o internet.

¿A qué huso horario hace referencia la parrilla de programación de TVE Internacional que aparece en la Web de RTVE? El horario de emisión de los programas que aparece en la web se refiere al huso horario de España: UTC/GMT +1. Es importante comprobar las referencias UTC/GMT, especialmente en épocas de adaptación de horarios verano/invierno, para conocer con exactitud la hora de recepción del programa en el país de interés.

¿Dónde se encuentra la programación de TVE Internacional? La información relativa a la programación de TVE Internacional puede encontrarse en la web de TVE Internacional.

¿Por qué hay distintas emisiones de TVE Internacional? Nuestro canal se puede ver en todo el mundo y, como existen grandes diferencias horarias entre los países de distintas latitudes, TVE Internacional adapta la emisión de sus programas a horarios medios de referencia para cada una de sus tres señales. La referencia de Europa es España; la de América I es España menos 5 horas y, menos 7 horas, la de América II.

¿Por qué se emiten pequeños reportajes en lugar de bloques publicitarios en TVE Internacional? Algunos de los programas de TVE Internacional se emiten en conexión con las cadenas nacionales. Estos programas establecen cortes para la emisión de bloques publicitarios, contratados solo para el marco nacional. TVE Internacional aprovecha la oportunidad para sustituir los bloques publicitarios con pequeñas píldoras de contenidos de temática variada.

¿Puedo participar en los concursos de los programas que se emiten por TVE Internacional? Depende del sistema de comunicación que organice cada programa para la participación de los espectadores. Generalmente, suelen establecer un acceso telefónico o vía SMS que no permite el acceso desde el exterior de España. No obstante, el sistema difiere de unos programas a otros, y la posibilidad de concursar desde el extranjero se suele anunciar en dichos espacios.

¿Por qué no se pueden ver a través de TVE Internacional las mismas series y películas que en las cadenas nacionales? Todos los programas que se ofrecen a los espectadores de TVE Internacional están sujetos a la adquisición de los derechos de emisión internacional. Las distribuidoras de determinadas series y películas ofrecen sus productos únicamente para su emisión en España, pues generalmente ya han vendido los derechos a otras televisiones en otros países, para su emisión en exclusiva. Esto hace inviable que se puedan incluir en la parrilla de TVE Internacional.