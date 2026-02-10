Preguntas frecuentes: consulta las dudas más destacadas sobre la Corporación y el Instituto de RTVE

¿Dónde puedo informarme acerca de los cursos que ofrece el Instituto de RTVE? En la página web del Instituto encontrará toda la información sobre los cursos, másteres y otras actividades formativas del Instituto RTVE.

Directorio: Dirección: instituto.direccion@rtve.es

Formación especializada: instituto.especializada@rtve.es

Ciclos Superiores de Formación Profesional: instituto.ciclosfp@rtve.es

Másteres de postgrado: instituto.masteres@rtve.es

Publicaciones: instituto.publicaciones@rtve.es

Documentación y Biblioteca: instituto.documentacion@rtve.es

Prácticas profesionales: institutortve.practicas@rtve.es

Instituto RTVE Barcelona: instituto.barcelona@rtve.es

Másteres Instituto RTVE

¿Qué estudios son necesarios para acceder a los másteres de Postgrado? Aunque cada máster tiene su propio criterio de acceso, por lo general, para acceder a estos estudios, se exige estar en posesión del título de licenciado, diplomado o graduado, preferentemente en especialidades de la misma familia de los másteres. La homologación de las titulaciones la realizan las propias universidades. Además, en algunos másteres se permite realizar la preinscripción y matriculación en el último año de la licenciatura o grado a expensas de terminar en el mismo curso académico.

¿En qué consiste la prueba de acceso? No todos los másteres tienen prueba de acceso. En algunos casos solo es necesario realizar la preinscripción y matriculación en el plazo indicado. Sin embargo, en otros casos, debido a la gran cantidad de solicitudes para cursar los estudios de máster, se llevan a cabo pruebas de acceso que pueden ser de diferente naturaleza: examen teórico-práctico, comisión de evaluación, valoración del expediente académico del alumno, etc.

¿Dónde puedo solicitar más información sobre los másteres? En la página web del instituto RTVE www.rtve.es/instituto aparece toda la información sobre los másteres con los que colabora y existe un formulario de contacto a disposición de todas aquellas personas que quieran solicitar más información. Las universidades que imparten los másteres ofrecen información en la web sobre los contenidos del máster, docentes que participan en cada edición y trámites administrativos relacionados con los procedimientos de preinscripción y matrícula.

Estos estudios, ¿tienen carácter teórico o práctico? Son eminentemente prácticos; la aportación del Instituto RTVE es la experiencia profesional de sus docentes unida al conocimiento académico del profesorado de las universidades. Casi el 75 % de las clases son prácticas profesionales.

¿Se realizan prácticas en empresas? Sí. El instituto RTVE garantiza la realización del periodo de prácticas en distintas áreas de la Corporación RTVE, en función de la titulación del máster y de su programa formativo. Los alumnos que realizan el periodo de formación tutelada en RTVE de forma satisfactoria, pasan a formar parte del Banco de Datos de Selección y Contratación de la Dirección de Recursos Humanos y Organización de la CRTVE. Formar parte de este Banco de Datos ofrece la posibilidad de optar a distintas modalidades de contratación durante la vigencia y condiciones que marca el vigente Convenio Colectivo de la CRTVE.

¿Se puede optar a becas o ayudas? Se puede optar a las becas convocadas por el Ministerio de Educación y por otras instituciones. El instituto RTVE no convoca becas específicas para los estudios de máster.

¿Puedo compaginar las clases del máster con otros estudios o con algún trabajo? Cada máster es diferente, pero existe la posibilidad de que a lo largo del curso se realicen prácticas o se imparta alguna clase fuera del horario habitual. Algunos estudios de máster cuentan con clases en horario de mañana y tarde, o requieren disponer de tiempo suficiente para la preparación de los trabajos propuestos en clase, lo que implica un alto nivel de dedicación.

¿La obtención del título de máster y la realización de prácticas profesionales garantizan después trabajo en los medios de RTVE? No. Los estudios de máster aseguran al alumno formación académica y la posibilidad de realizar el periodo de formación tutelada en distintas áreas de RTVE. Los alumnos que finalizan de manera satisfactoria el periodo de formación tutelada, pasan a formar parte del Banco de Datos de Selección y Contratación de la Dirección de Recursos Humanos y Organización de la Corporación RTVE para posibles contrataciones, pero la realización del periodo de formación tutelada en RTVE no implica ningún tipo de compromiso laboral entre la empresa y el alumno.

Documentación y biblioteca

¿Puede acceder cualquier persona al centro de documentación y biblioteca del instituto RTVE para la consulta de fondos documentales del instituto RTVE? No, el centro de documentación y biblioteca es de libre acceso para los alumnos matriculados en los cursos del Instituto RTVE, alumnos de los másteres con los que colabora el Instituto RTVE, y personal en activo de la Corporación RTVE. Los investigadores y estudiantes universitarios, ajenos al Instituto RTVE, que quieran acceder a la consulta de fondos documentales del Instituto RTVE deberán contactar con dicho servicio a través de la dirección de correo electrónico instituto.documentacion@rtve.es, desde donde se facilitará una respuesta al usuario con las indicaciones oportunas.

¿Qué documentos necesito para acreditarme como estudiante o investigador? Las personas ajenas al Instituto RTVE que estén interesadas en acceder a la consulta de su fondo documental deberán acreditar la condición de investigador mediante una carta de investigador firmada por el director de su tesis doctoral o por el director del equipo de investigación al que pertenezca. Los estudiantes universitarios pueden presentar el resguardo de la matrícula del año académico en curso o una carta firmada por el profesor que imparte la asignatura para la que desempeña el trabajo de curso.

¿Se atienden peticiones personales de documentos audiovisuales emitidos en TVE o documentos sonoros emitidos en RNE? No, en ningún caso se atienden peticiones de carácter personal de este tipo.

¿Puedo realizar consultas del catálogo de la biblioteca a través de internet? No, la consulta del catálogo se podrá realizar únicamente desde los equipos instalados en el centro de documentación y biblioteca del instituto RTVE.

Los usuarios externos que están acreditados para la consulta de fondos documentales en el Instituto RTVE, ¿pueden utilizar el servicio de préstamo domiciliario? No, el servicio de préstamo domiciliario está reservado a los alumnos matriculados en los cursos del instituto RTVE, alumnos de los másteres con los que colabora el instituto RTVE y personal en activo de la Corporación RTVE.

Ciclos Superiores de Formación Profesional

¿Qué es y en qué consiste la prueba de acceso a los Ciclos de Grado Superior? La prueba de acceso la realizan quienes no cumplen los requisitos para el acceso directo. Es necesario tener al menos 17 años para solicitarla. En la Comunidad de Madrid hay dos convocatorias: una en el mes de junio, que se solicita en febrero, y otra en septiembre, que solo pueden solicitar quienes finalizan grados medios en junio del año escolar en curso. La Prueba de acceso tiene dos partes, la común (Lengua Castellana y Literatura, Fundamentos de Matemáticas e Inglés) y la específica, que para los ciclos de Comunicación, Imagen y Sonido es Tecnología (Dibujo Técnico y Física). Más información en http://www.madrid.org/fp/admision_pruebas/pruebas_acceso.htm

Los Ciclos del Instituto RTVE, ¿son oficiales? El Instituto RTVE es un centro privado que imparte titulaciones oficiales de Formación Profesional de la familia Comunicación, Imagen y Sonido. En concreto, se imparten las titulaciones: Producción de Audiovisuales y Espectáculos

Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos

Sonido para Audiovisuales y Espectáculos Estos tres ciclos superiores otorgan la titulación oficial de Técnico Superior.

Estos ciclos, ¿son teóricos o prácticos? Durante el primer curso, el 60 por ciento de las actividades son de carácter práctico y se desarrollan en instalaciones del Instituto o en exteriores, mientras que el 40 por ciento se desarrolla en las aulas y estudios del propio centro. En segundo curso, las actividades en aula se reducen un 25 por ciento, y el resto del tiempo se desarrollan en estudios de televisión, salas de edición, aulas de posproducción y multimedia, estudios de radio, estudios de sonorización y grabación musical, salas de producción, salas de maquillaje y localizaciones exteriores.

¿Hay prácticas en empresas? Como todos los Ciclos Superiores de Formación Profesional, en el último trimestre del segundo curso se realiza la Formación en Centros de Trabajo (FCT), que consiste en prácticas en empresas del sector, tutorizadas por profesorado del centro educativo y por tutores de las empresas. El instituto RTVE ofrece a su alumnado la posibilidad de realizar la FCT en Televisión Española, Radio Nacional de España y en los medios interactivos de rtve.es. Los alumnos de la FCT que realizan el periodo de formación tutelada en RTVE de forma satisfactoria, pasan a formar parte del Banco de Datos de Selección y Contratación de la Dirección de Recursos Humanos y Organización de la Corporación RTVE. Formar parte de este Banco de Datos ofrece la posibilidad de optar a distintas modalidades de contratación durante la vigencia y condiciones que marca el vigente Convenio Colectivo de CRTVE.

¿Se puede optar a becas o ayudas? Se puede optar a las becas convocadas por el Ministerio de Educación y otras instituciones. Nuestro centro no convoca becas específicas para Ciclos Superiores.