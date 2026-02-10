Preguntas frecuentes: consulta las dudas más destacadas sobre RTVE

¿Puedo tener acceso a un documento audiovisual del archivo? RTVE no comercializa sus contenidos a particulares, pero sí pueden estar disponibles para su consulta con el fin de llevar a cabo trabajos de investigación universitaria: tesis doctorales, trabajos de fin de máster e investigaciones de docentes. Las solicitudes deben dirigirse a los siguientes correos: archivortve@rtve.es (si es un particular, no se atienden). La solicitud para la adquisición de derechos sobre contenidos del Fondo Documental de RTVE por parte de entidades y empresas para un uso profesional (incluidas productoras y medios de comunicación), y para cualquier consulta relacionada con el Archivo de NO-DO, debe enviarse al siguiente correo, perteneciente a la Unidad de Música e Imagen de la Dirección Comercial: comercial.ventadearchivo@rtve.es. Si la solicitud procede de instituciones y entidades sin ánimo de lucro, se cede contenido del Fondo Documental para usos justificados, concretos, limitados en tiempo y sin finalidad lucrativa. Si se cumplen estos requisitos, las solicitudes se gestionarán en atencion.instituciones@rtve.es y las cesiones se formalizarán con la firma de una carta de compromiso y con el pago de una cantidad en concepto de costes técnicos. Por otro lado, los usuarios particulares de RTVE Play tienen a su disposición los últimos contenidos emitidos de producción propia en la página rtve.es/play donde diariamente se publican nuevas series y programas procedentes del archivo digitalizado.

¿Puedo ver los programas de TVE por Internet? RTVE.es emite en directo a través de ordenadores, móviles y tabletas la programación de La1, La2, Teledeporte y el Canal 24 Horas. Algunos programas, normalmente películas y documentales, no pueden verse en la web por restricciones en los contratos de derechos audiovisuales. También en la web está disponible el servicio RTVE Play donde con una alta calidad se puede disfrutar de un amplio catálogo de miles de horas de televisión, con los vídeos de las series, documentales, informativos y otros programas de RTVE, además de producciones exclusivas y originales. La plataforma gratuita RTVE Play está disponible en ordenadores, móviles, tabletas, televisores conectados y consolas de videojuegos. Además, puedes descargar las diferentes apps creadas para tener todo el contenido en tu móvil o televisión conectada.

¿Dónde se encuentra la programación de TVE Internacional? La información relativa a la programación de TVE Internacional puede encontrarse en la web de TVE Internacional.

¿Dónde puedo informarme sobre las ofertas de empleo de RTVE? En la web de Recursos Humanos podrá acceder a toda la información relativa a las convocatorias abiertas para la provisión de plazas en las plantillas de la Corporación RadioTelevisión Española.

¿Sigue existiendo el teletexto de RTVE? El servicio de teletexto de RTVE sigue disponible para los usuarios. Televisión Española comenzó a ofrecer en pruebas el teletexto en 1982, pero regularizó el servicio el 16 de mayo de 1988. El teletexto fue creado en el Reino Unido, en 1972, y está presente en muchos países. Resulta curioso que haya sobrevivido a tecnologías que pudieran suplantarlo, pero sigue teniendo usuarios diarios que consultan sus páginas y secciones de noticias, deportes, tiempo, horóscopo, programación televisiva, sorteos de loterías, etc. Para acceder al teletexto, puedes pulsar el botón "TEXT" o "TXT" del mando a distancia mientras visualizas cualquier canal de RTVE. Si tu mando no tiene ese botón, busca un menú de funciones extra (como "123" o herramientas) para activarlo. También está disponible online en la web oficial de RTVE.es. 17.30 min La llegada del teletexto a TVE

¿Cómo activar el botón rojo de RTVE? El Botón Rojo y el Botón Rojo Conectado son servicios disponibles al pulsar el botón rojo del mando a distancia. Para activar el botón rojo de RTVE, necesitas un televisor Smart TV conectado a Internet y sintonizar un canal de RTVE (La 1, La 2, Clan, teledeporteetc.). Después, desde el menú de ajustes del televisor, se puede activar la función HbbTV o "Servicio de Datos" en la configuración de emisión. El último paso es pulsar el botón rojo del mando para acceder a contenidos interactivos como vídeos bajo demanda o información extra. El botón rojo te ofrece todos los contenidos de RTVE las 24 horas del día divididos en cuatro bloques temáticos: RTVE Play, Informativos, Deportes y Clan.

¿Y qué voy a encontrar en el resto de botones de colores de mi mando? En el botón amarillo puedes acceder a los últimos programas de TVE destacados o buscar lo que más te interesa por canal de televisión o por categoría temática. Gracias a este servicio, tienes el último capítulo de tu serie favorita o el documental sobre un tema que te interesa sin salir de tu televisor. El botón azul, la portada de Informativos, te permite navegar por los titulares de las principales noticias de actualidad y consultar los últimos programas informativos. Usa las flechas dentro de las informaciones y profundiza en temas de actualidad. También puedes consumir dentro de las noticias los vídeos relacionados de los telediarios. En el botón verde puedes enterarte de lo que hizo tu equipo en la última jornada de Liga sin salir del televisor, navegando por la noticia que aparece en la web de RTVE.es. Pero, además, si quieres ver en qué posición está tu equipo tras ese partido y consultar el resto de resultados de la jornada, también puedes hacerlo.