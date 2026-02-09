Preguntas frecuentes: consultas las dudas más destacadas sobre RTVE Play

¿Qué ofrece RTVE Play? RTVE Play es la plataforma gratuita de vídeo y audio bajo demanda y directos (La 1, La 2, Teledeporte, Canal 24h, canales fast y otros eventos exclusivos) que sustituyó a A la Carta en junio de 2021. Ofrece series nacionales e internacionales, cine español, documentales, informativos, deportes y contenido original exclusivo, y está accesible en webs, aplicaciones móviles y smart TVs.

¿Qué se necesita para ver RTVE Play? Para ver RTVE Play, necesitas un dispositivo conectado a internet (móvil, tablet, ordenador, Smart TV), una conexión a internet y si quieres una cuenta gratuita creada con tu correo electrónico y contraseña, aunque también puedes acceder sin registrarte. La aplicación está disponible en las tiendas de apps para dispositivos móviles (Android e iOS) y Smart TVs, y también puedes acceder desde su página web.

¿Qué ventajas tiene logarse y crear una cuenta en RTVE Play? RTVE Play, la plataforma te ofrece la opción de crear una cuenta gratuita para disfrutar de todos los contenidos en diferido y en directo de RTVE Play. Crear una cuenta es muy sencillo y permite disfrutar de todos los contenidos de la plataforma, y disfrutar de distintas funcionalidades: Seguir viendo un programa justo donde lo dejaste o continuar disfrutando de él en un dispositivo diferente.

¿Puedo crear listas de favoritos o descargar contenidos en RTVE Play? Podrás crear tu propia lista de los contenidos que te apetezca ver en otro momento, además de agregar tus vídeos o programas favoritos para que nunca los pierdas de vista. Puedes añadir nuevos elementos a tus listas pinchando en las opciones de cada uno de los programas y seleccionando Añadir vídeo a mi lista o Añadir programa a favoritos. Otra de las funcionalidades estrella de RTVE Play es la posibilidad de bajarte tus series, películas, programas o documentales para poder verlos sin conexión. Para descargarlos, también tendrás que pinchar en las opciones de cada uno de ellos y seleccionar Descargar. Podrás acceder a todas tus descargas en esta sección localizada en la barra inferior de la app. En el Menú de la aplicación también podrás modificar tus datos en Mi cuenta; visualizar tus descargas, listas y los vídeos que te has dejado a medias en Mis contenidos; Cerrar sesión; entrar en la Configuración de la aplicación, con opciones de temporizador, notificaciones, uso de datos móviles, reproducción de tráileres y preferencias de privacidad; acceder a la Ayuda; y descargar las aplicaciones de Radio Nacional de España, RTVE Noticias y Teledeporte.

¿Qué tengo que hacer para crear una cuenta? Crear una cuenta en RTVE Play es totalmente gratuito, sencillo y muy breve. Estos son los datos que tendrás que facilitar: Correo electrónico

¿Qué puedo ver en RTVE Play? RTVE Play es la plataforma gratuita líder en España. Pone a disposición de todos el amplio catálogo de RTVE: programas de entretenimiento, series, el mejor cine español e internacional, informativos, deportes, documentales… Además, amplía el catálogo con contenidos originales de todos los géneros: series de ficción, series documentales, entretenimiento, contenidos para jóvenes con el canal digital Playz… También cuenta con un gran catálogo de series y documentales de éxito internacional. En directo, ofrece, además de todos los canales de TVE, grandes competiciones deportivas que se emiten en exclusiva en la plataforma, programas de entretenimiento originales y eventos culturales. Y cuenta con canales temáticos en streaming: La promesa, La revuelta, Cuéntame, Somos cine, La Moderna, Saber y ganar, Cocina, Época y Conciertos Radio 3 extra.

¿Desde dónde puedo ver RTVE Play? Puedes tener acceso a los contenidos de RTVE Play desde cualquier plataforma: tableta, móvil, ordenador y televisores inteligentes. Si, además, inicias sesión o vinculas el dispositivo, podrás acceder a tu perfil desde cualquier parte. También tienes la opción de lanzar contenidos desde el móvil al televisor. Si tienes un Chromecast, AppleTV o cualquier otro dispositivo similar, podrás ver nuestro contenido en tu televisor y controlarlo desde el móvil.

¿Cómo puedo ver los contenidos de RTVE Play si no tengo datos en el móvil? Si tienes que viajar o pasar tiempo en un lugar sin conexión a internet y no quieres consumir los datos de tu teléfono móvil, tenemos la solución. Desde la aplicación de RTVE Play para móvil y tableta podrás descargar los vídeos que quieras ver y consumirlos cuando prefieras. Puedes descargar vídeos pulsando el icono “Descargar” que encontrarás en el menú de opciones y automáticamente comenzará el proceso de descarga.

Vivo en Estados Unidos y no puedo ver Cuéntame Cómo Pasó en internet, ¿qué ocurre? RTVE está obligada a geobloquear la emisión de algunos programas en determinados países para cumplir sus compromisos contractuales. Es el caso de la temporada en emisión de Cuéntame Cómo Pasó, que tiene restricciones en Estados Unidos y Canadá.

¿Puedo ver los programas de TVE por Internet? RTVE.es emite en directo a través de ordenadores, móviles y tabletas la programación de La1, La2, Teledeporte y el Canal 24 Horas. Algunos programas, normalmente películas y documentales, no pueden verse en la web por restricciones en los contratos de derechos audiovisuales. También en la web está disponible el servicio "RTVE Play" donde con una alta calidad se pueden disfrutar de cerca de 100.000 horas de televisión, con los vídeos de las series, documentales, informativos y otros programas. El servicio de RTVE Play está disponible en ordenadores, móviles, tabletas, televisiones conectadas y consolas de videojuegos.

¿Por qué no puedo ver la segunda temporada de Isabel en mi ordenador o TV conectada? RTVE está obligada a bloquear en su web la emisión de algunos programas para cumplir sus compromisos contractuales. Es el caso de la segunda temporada de Isabel, que no está disponible para su consumo por internet en el servicio RTVE Play.