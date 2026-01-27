Preguntas frecuentes sobre Clan

¿Cuál es la protección a los menores en la programación de TVE?

Las cadenas de televisión más importantes de difusión nacional, entre ellas RTVE, tienen firmado un Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, que puede consultarse en la web del Defensor, para mejorar la eficacia de la protección legal de los menores respecto de la programación televisiva. El Código señala la franja comprendida entre las 6.00 y las 22.00 horas, como horario protegido para contenidos clasificados como no recomendados para menores de 18 años; y como franja de protección reforzada para el público infantil, entendiendo por tal a los menores de 13 años, la comprendida en los tramos de 8.00 a 9.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

También el Defensor del Espectador, Oyente y Usuario de medios interactivos tiene encomendado a través de su Estatuto, que también puede consultarse en la web del Defensor, una atención especial a la defensa de los derechos de los menores en los contenidos y programación. Las quejas y sugerencias sobre esta materia pueden enviarse al correo del Defensor, a través del formulario que encontrarán en su web. Del papel activo de los usuarios depende también la utilidad que el Código de Autorregulación pueda tener para la sociedad.

En la web Clan ¿solo están las series de Clan TV?

Clan es la marca que recoge los mejores contenidos emitidos por RTVE en sus diferentes canales (Clan TV, la 1 y la 2).

¿Qué voy a encontrar en la web Clan?

Lo principal son los vídeos, en su mayoría episodios completos de la mayor parte de las series infantiles de emisión en Clan TV, la 1 y la 2. Pero también incluimos juegos educativos, actividades manuales, concursos y noticias de interés para los niños.

Aunque de reciente creación, se lanzo en julio de 2009, su labor ya se ha visto reconocida con el premio Chaval.es a la mejor web infantil del 2010 y el Premio Andaluna a la protección de la infancia de la Junta de Andalucia.

¿Es accesible la web?

Siguiendo la filosofía de servicio público de RTVE, el portal de Clan cuenta entre sus características con contenidos accesibles. Los usuarios con discapacidades auditivas, visuales o motrices podrán disfrutar de una experiencia muy similar.

¿Qué es Clan TV?

Clan TV es el primer canal infantil gratuito que llego a todos los hogares españoles. Está orientado, según los distintos horarios, a atender las demandas de entretenimiento de los niños de hasta 13 años.

Con producciones básicamente españolas y europeas, se dirige por un lado a los niños con edades comprendidas entre 7 y 13 años, la franja de edad más descuidada en todas las televisiones. Por otro, los menores de 6 años tendrán series pensadas para los más pequeños.

La programación de Clan TVE es educativa e informativa, pero también amena, divertida y participativa; hace especial hincapié en subrayar los valores éticos y democráticos: la amistad, el respeto a los demás, la defensa de la naturaleza y del medio ambiente, la colaboración y el esfuerzo.

En julio de 2009 RTVE fue galardonada con el Premio 2009 de Comunicación UNICEF por su defensa a la infancia.

Clan TV se emite durante las 24 horas del día en Televisión Digital Terrestre (TDT).