Preguntas frecuentes: consulta las dudas más destacadas sobre RNE

¿Dónde están los estudios principales de Radio Nacional? RNE se produce desde los estudios de la Casa de la Radio en Prado del Rey (Pozuelo de Alarcón, Madrid).

¿Cuántas cadenas integra RNE? Radio Nacional integra seis cadenas de radio: Radio Nacional (generalista; históricamente “Radio 1”), Radio Clásica (música clásica), Radio 3 (cultura, sociedad y música alternativa), Ràdio 4 (generalista en catalán; solo Cataluña), Radio 5 (información continua) y Radio Exterior de España (servicio público exterior).

¿Dónde puedo escuchar la información territorial? Tanto Radio Nacional como Radio 5 emiten programación territorial. Ambas incluyen desconexiones o contenidos autonómicos o provinciales en determinados tramos horarios.

¿Por qué vías se puede escuchar Radio Nacional? Puedes escuchar la emisión de RNE en FM y DAB, televisión digital terrestre, internet y aplicación para dispositivos. Además, coincidiendo con el primer año de la invasión de Rusia a Ucrania, RTVE extendió a toda España la emisión de la radio pública ucraniana a través de la señal RNE-Suspilne Ukraine, disponible en la web de RTVE, en todas sus aplicaciones y en la plataforma en línea RTVE Play Radio.

¿En qué idiomas emite Radio Exterior de España? Radio Exterior de España (REE) emite para los españoles que se encuentran fuera del país y para los extranjeros interesados por España. Además de lenguas cooficiales españolas, emite en portugués, francés, inglés y árabe, ruso y sefardí.

¿Qué tipo de podcast se pueden escuchar? En la app de RNE Audio se puede acceder a las producciones originales de RTVE Audio. Un catálogo de contenidos muy cuidados donde se puede escoger entre narrativos, conversacionales y series documentales. Además, se destina un gran espacio a la joya de la corona del audio de RTVE, el Archivo Sonoro de RNE, que permite documentar con audios históricos de diferentes épocas y géneros proyectos de lo más diverso. La plataforma dispone de la aplicación para móviles, así como de una versión web y otra para la tecnología HbbTV. La app ya está disponible en Google Play para móviles y tabletas Android y a través de Apple Store para móviles y tabletas iOS.

¿Dónde puedo consultar la parrilla y la programación diaria de Radio Nacional de España? Desde la app de RNE Audio se puede pinchar en cada uno de los programas para acceder a sus últimos audios. Y en “Territoriales”, acceder a la emisión en directo de cada una de las emisoras territoriales de RNE y de los programas informativos regionales y locales. Por supuesto, si se conoce el programa o podcast que se quiere escuchar, es muy fácil localizarlo a través del buscador: por título, por emisora o por temática (cultura, cine, documentales, informativos, magacín, música, viajes, cocina, ciencia y tecnología, salud y bienestar, historia e infantil). Aquí puedes acceder a la parrilla de RNE.

¿Cómo puedo descargar los podcasts? RNE Audio, puedes descargar tus episodios antes de salir de casa y escucharlos donde quieras, sin necesidad de conexión. Solo tienes que entrar en la app de RNE Audio, elegir tu podcast favorito y pulsar el icono de descarga. Los episodios quedarán guardados en tu dispositivo para que puedas acceder a ellos en modo avión, en mitad del campo o incluso en esos trenes que atraviesan túneles interminables. Desde crónicas sonoras hasta historias de ficción, pasando por entrevistas, reportajes o divulgación científica, RNE Audio pone a tu alcance horas de buen contenido, sin depender del Wi-Fi ni de los datos móviles. Cómo descargar tus podcast favoritos de RNE Audio este verano