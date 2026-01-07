RTVE refresca su imagen en el 70º aniversario de Televisión Española

RTVE ha estrenado este miércoles, 7 de enero, una actualización de su imagen coincidiendo con el inicio de la celebración del 70º aniversario de Televisión Española. Se mantiene la esencia de la identidad actual, pero se ‘refresca’ en este comienzo de 2026 en todos los elementos visuales y gráficos: tipografía, continuidades, cierres de promociones, grafismos…

El cambio tiene como objetivo fortalecer los valores de la Corporación RTVE como grupo plural, líder, actual y con vocación de servicio mediante una apuesta por la reordenación de los elementos existentes.

Las moscas de la cadena se actualizan sin pasar por un cambio de la marca. Se ahonda y refuerza la imagen actual buscando y destacando elementos existentes dentro de la consolidada imagen de RTVE.

Este ‘restyling’ de la imagen ON AIR, impulsado por la Dirección de Imagen de TVE, incorpora nuevos elementos de pantalla complementarios para nutrir la continuidad y adaptarse a las nuevas necesidades sin dejar de lado el claim y colores corporativos, éstos últimos más protagonistas que nunca.

En definitiva, RTVE se mete “dentro” de su producto para reforzar sus valores de identidad de marca actual, apostando por la televisión de todos, la que tú quieres y la que te quiere.