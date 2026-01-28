'Días de Cine' entrega los galardones de la XIII edición de sus premios anuales
- ‘Los domingos’ y ‘Valor sentimental’, mejores películas española e internacional, respectivamente
- Álvaro Cervantes y Ángela Cervantes, mejores intérpretes españoles; Stellan Skarsgärd y Fernanda Torres, premiados en el apartado internacional
- El Museo Reina Sofía de Madrid acogió la entrega de galardones
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía acogió en la tarde del martes 27 de enero la gala de entrega de la XIII edición de los Premios Días de Cine, que concede el programa de La 2 dirigido por Gerardo Sánchez. Asistieron casi todos los ganadores, junto a una amplia representación de personalidades del mundo del cine y la cultura.
También estuvieron en la gala el secretario general de RTVE Alfonso Morales, los consejeros de RTVE Mariano Muniesa, Angélica Rubio, Sergi Sol y María Teresa Martín; y José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE.
Entre los asistentes premiados, María José Alfonso, premio de honor; Blanca Soroa, protagonista de ‘Los Domingos’; los protagonistas de ‘Sorda’, Miriam Garlo y Álvaro Cervantes; Guillermo Galoe (‘Ciudad sin sueño’); Gema Blasco (‘La furia’); Alberto Vázquez y Chelo Loureiro (‘Decorado’); Oier Plaza (‘Popel’); Raúl Alaejos (‘Madrid, Ext.’); Guille Galván; Alba Molina y Elena Molina (‘Flores para Antonio’); y José Manuel Carrasco (‘Miocardio’).
Y también arroparon el acto otras figuras de la industria del cine como Daniel Monzón; los músicos nominados al Goya, Iván Palomares y Carla F. Benedicto; intérpretes como Lucía Jiménez, Belén Fabra, Vanesa Lorenzo, Bianca Kovacs, Candela González, Edu Rejón, Vecki Velilla, Beatriz Olivares o Rebeca Alemañy; o la humorista Leonor Lavado.
Palmarés completo
El premio a la mejor película española ha sido para ‘Los domingos’ (Alauda Ruiz de Azúa); Álvaro Cervantes, por su papel en ‘Sorda’, de Eva Libertad, ha obtenido el premio a mejor actor español; mientras que la mejor actriz ha sido Ángela Cervantes, por sus papeles en las películas ‘La furia’ y ‘Lo que queda de ti’.
En el apartado internacional, ‘Valor sentimental’ (Joachim Trier), se ha hecho con el galardón en la categoría de mejor película. Por su parte, los actores Stellan Skarsgärd por ‘Valor sentimental’, y Fernanda Torres, por ‘Aún estoy aquí’, han sido reconocidos como mejores intérpretes internacionales.
La actriz María José Alfonso (‘La gran familia’, ‘El niño de luto’…), actriz de cine, teatro y televisión,ha subido al escenario para recoger el Premio Elegidos para la Gloria, un reconocimiento a su larga y exitosa trayectoria
Además, el Premio Premio El Resplandor ha recaído en Miriam Garlo por ‘Sorda’, y el Premio Ha nacido una estrella para Blanca Soroa, protagonista de ‘Los domingos’.
‘Ciudad sin sueño’, de Guillermo García López, ha ganado el Premio del público; Mejor documental para ‘Popel’, de Oier Plaza; Mejor Banda Sonora Original, Guille Galván por ‘Madrid, Ext.’, de Juan Cavestany; Mejor película de animación ha sido ‘Decorado’, de Alberto Vázquez; Premio Vida en sombras, ‘Flores para Antonio’, de Isaki Lacuesta y Elena Molina; Premio El futuro es mujer, Gemma Blasco por ‘La Furia’; Premio Somos Cine, ‘Miocardio’, de José Manuel Carrasco; y Premio Band Apart, ‘Objeto de estudio’, de Raúl Alaejos.