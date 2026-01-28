'Días de Cine' entrega los galardones de la XIII edición de sus premios anuales

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía acogió en la tarde del martes 27 de enero la gala de entrega de la XIII edición de los Premios Días de Cine, que concede el programa de La 2 dirigido por Gerardo Sánchez. Asistieron casi todos los ganadores, junto a una amplia representación de personalidades del mundo del cine y la cultura.

También estuvieron en la gala el secretario general de RTVE Alfonso Morales, los consejeros de RTVE Mariano Muniesa, Angélica Rubio, Sergi Sol y María Teresa Martín; y José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE.

Entre los asistentes premiados, María José Alfonso, premio de honor; Blanca Soroa, protagonista de ‘Los Domingos’; los protagonistas de ‘Sorda’, Miriam Garlo y Álvaro Cervantes; Guillermo Galoe (‘Ciudad sin sueño’); Gema Blasco (‘La furia’); Alberto Vázquez y Chelo Loureiro (‘Decorado’); Oier Plaza (‘Popel’); Raúl Alaejos (‘Madrid, Ext.’); Guille Galván; Alba Molina y Elena Molina (‘Flores para Antonio’); y José Manuel Carrasco (‘Miocardio’).

Y también arroparon el acto otras figuras de la industria del cine como Daniel Monzón; los músicos nominados al Goya, Iván Palomares y Carla F. Benedicto; intérpretes como Lucía Jiménez, Belén Fabra, Vanesa Lorenzo, Bianca Kovacs, Candela González, Edu Rejón, Vecki Velilla, Beatriz Olivares o Rebeca Alemañy; o la humorista Leonor Lavado.

María José Alfonso rt