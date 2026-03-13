'Zero dramas' debate sobre el auge de los bebés reborn, los gurús de la masculinidad y el fenómeno de los therians

‘Zero dramas’, el nuevo talk show de La 2 presentado por Loles León, recibe en su segunda entrega a Boris Izaguirre, Aldo Comas, Patricia Galván y Alba Carrillo para debatir, sin pelos en la lengua, sobre tres fenómenos que están dando mucho que hablar: el auge de los bebés reborn, el mundo de los gurús de la masculinidad y el fenómeno de los therians.

El pasado 8 de marzo, ‘Zero dramas’ fue el estreno más destacado del día en La 2, con una media de 334.000 seguidores, un 3,6% de cuota de pantalla y 1.459.000 espectadores únicos.

Aldo Comas, Patricia Galván, Boris Izaguirre y Alba Carrillo, en 'Zero dramas' RTVE

Tres fenómenos de actualidad En primer lugar, la mesa abordará el tema de los bebés reborn, muñecos hiperrealistas que algunas personas tratan como hijos reales. Los tertulianos diseccionarán el fenómeno desde perspectivas diferentes: algunos con curiosidad y otros con indignación o confusión. Loles invitará al plató a Alejandra y Jaime, una pareja de influencers con un hijo reborn, que explicarán que para ellos no es un capricho extraño, sino una forma de terapia para superar un duelo por infertilidad. A continuación, se adentrará en el mundo de los gurús de la masculinidad y diseccionará algunos de sus consejos más extravagantes. El farmacéutico Guillermo Martín intervendrá por videollamada para aclarar algunos bulos sin base científica difundidos para conseguir clicks. El tercer bloque estará dedicado al fenómeno de los therians, personas que se identifican con un animal. Matatán, un joven que se identifica con un leopardo, será invitado a plató para compartir su perspectiva y responder a las preguntas de la mesa. El programa terminará, como todas las noches, con ‘El Consultorio Sexual’. La sexóloga Bárbara Montes responderá a las consultas más urgentes del público sobre el sexo seguro. El auge de los bebés reborn, a debate en 'Zero dramas' RTVE