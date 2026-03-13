'Zero dramas' debate sobre el auge de los bebés reborn, los gurús de la masculinidad y el fenómeno de los therians
- Loles León recibe esta semana en plató a Boris Izaguirre, Aldo Comas, Patricia Galván y Alba Carrillo
- Domingo 15 de marzo a las 23:25 horas en La 2 y RTVE Play
‘Zero dramas’, el nuevo talk show de La 2 presentado por Loles León, recibe en su segunda entrega a Boris Izaguirre, Aldo Comas, Patricia Galván y Alba Carrillo para debatir, sin pelos en la lengua, sobre tres fenómenos que están dando mucho que hablar: el auge de los bebés reborn, el mundo de los gurús de la masculinidad y el fenómeno de los therians.
El pasado 8 de marzo, ‘Zero dramas’ fue el estreno más destacado del día en La 2, con una media de 334.000 seguidores, un 3,6% de cuota de pantalla y 1.459.000 espectadores únicos.
Tres fenómenos de actualidad
En primer lugar, la mesa abordará el tema de los bebés reborn, muñecos hiperrealistas que algunas personas tratan como hijos reales. Los tertulianos diseccionarán el fenómeno desde perspectivas diferentes: algunos con curiosidad y otros con indignación o confusión. Loles invitará al plató a Alejandra y Jaime, una pareja de influencers con un hijo reborn, que explicarán que para ellos no es un capricho extraño, sino una forma de terapia para superar un duelo por infertilidad.
A continuación, se adentrará en el mundo de los gurús de la masculinidad y diseccionará algunos de sus consejos más extravagantes. El farmacéutico Guillermo Martín intervendrá por videollamada para aclarar algunos bulos sin base científica difundidos para conseguir clicks.
El tercer bloque estará dedicado al fenómeno de los therians, personas que se identifican con un animal. Matatán, un joven que se identifica con un leopardo, será invitado a plató para compartir su perspectiva y responder a las preguntas de la mesa.
El programa terminará, como todas las noches, con ‘El Consultorio Sexual’. La sexóloga Bárbara Montes responderá a las consultas más urgentes del público sobre el sexo seguro.
Así es ‘Zero dramas’
Producido por RTVE en colaboración con Win Win, ‘Zero dramas’ se concibe como una amigable conversación sin filtros. La actriz Loles León ejerce de maestra de ceremonias de este irreverente debate sobre temas sociales de actualidad con distintas colaboraciones, como la de Marina Rivers, y secciones, como ‘El Consultorio Sexual’. El programa recoge la opinión del público, desde plató o desde casa, y cuenta con una banda de música liderada por la cantante Ainhoa Cantalapiedra, junto a la guitarrista Susan Santos y la teclista Angie Lofer.