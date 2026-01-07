El doctor Manuel Sans Segarra, invitado en 'Plano General'

El médico, conferenciante y escritor Manuel Sans Segarra, reconocido internacionalmente por investigar experiencias cercanas a la muerte, es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro. El doctor Segarra se ha convertido en un fenómeno de ventas con sus dos últimos libros ‘La Supreconciencia existe: vida después de la vida’ y ‘Ego y supraconciencia: buscando el sentido de la vida’.

El doctor Manuel Sans Segarra en 'Plano General' Moises RTVE

El doctor Manuel Sans Segarra, que llena teatros con sus conferencias y tiene millones de seguidores en las redes sociales, explica cómo algunos de sus pacientes volvieron a la vida después de estar clínicamente muertos. “La muerte es un tránsito", explica Sans Segarra, investigador de experiencias en el final de vida, quien recomienda "educar al niño en el desarrollo de la autoestima y formarle en cuerpo y mente para prepararle de cara al trabajo"

También cuenta, en esta entrevista realizada en Barcelona, su conversación con el Papa Francisco poco antes de morir y trata de prevenir el suicidio como fórmula para "poner fin a la desesperación".

Además, afirma que "con la supraconciencia somos auténticamente libres, nunca con el ego" y alerta contra los peligros de la "ignorancia" y los síntomas de "la corrupción, la falsedad y el engaño que actúan peligrosamente contra los cimientos de la democracia".

El doctor Sans Segarra se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa su colaborador y amigo Juan Carlos Cebrián), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).