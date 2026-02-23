'DocumentaRTVE' estrena el reportaje de investigación 'Puerto Hurraco 202'

El espacio de documentales y reportajes ‘DocumentaRTVE’ estrena esta semana ‘Puerto Hurraco 202’, un trabajo de investigación que examina el último gran suceso de la llamada España negra, con un enfoque contemporáneo que cuestiona a los medios de comunicación de entonces y la mirada de la sociedad sobre las enfermedades mentales y la mujer.

35 años después de la masacre que marcó la historia de Puerto Hurraco, ‘DocumentaRTVE’ accede y analiza por primera vez el sumario judicial, secreto hasta hoy. Los documentos consultados en exclusiva por TVE arrojan luz sobre las motivaciones del tiroteo. Se ha especulado mucho durante años sobre la razón por la que los hermanos Izquierdo cogieron sus escopetas de caza y dispararon contra todo aquel que se cruzaron en Puerto Hurraco la noche del 26 de agosto de 1990. Por primera vez en televisión se muestran documentos que son la clave para entender qué paso: las declaraciones íntegras de los hermanos Izquierdo nada más ser detenidos, lo que contaron los testigos o los informes psiquiátricos de la familia. ‘Puerto Hurraco 202’ cuenta además con el valioso testimonio del forense encargado de firmar esos informes psiquiátricos y las autopsias, Guillermo Fernández Vara. El expresidente de Extremadura concedió a ‘DocumentaRTVE’ su última entrevista antes de fallecer el pasado mes de octubre.

Cuenta con el testimonio póstumo de Guillermo Fernández Vara RTVE

El título, ‘Puerto Hurraco 202’, hace referencia al número de cartuchos que los responsables planearon emplear con la intención de acabar con todo el pueblo de Puerto Hurraco, "un pueblo malo", declararía después Emilio Izquierdo, condenado por el crimen.

El guion es de Macarena León y la realización de Carolina González para ‘DocumentaRTVE’. El documental utiliza Inteligencia Artificial para reconstruir las secuencias de los crímenes y rescata materiales de archivo que estaban sin digitalizar y no se emitían desde los años 90, como el juicio completo a los hermanos Izquierdo. El archivo de RTVE guarda materiales que ayudan a comprender y reinterpretar la memoria colectiva y es compromiso de ‘DocumentaRTVE’ recuperarlos para la sociedad.