'Imprescindibles' estrena 'El pequeño peón', la historia de Arturo Pomar, niño prodigio del ajedrez

‘Imprescindibles’ estrena esta semana ‘El pequeño peón’, un documental de Joan Gamero coproducido por RTVE, en torno a la historia de Arturo Pomar, un niño prodigio del ajedrez explotado por el régimen franquista como símbolo de prestigio durante la posguerra española. Su fama internacional sirvió a los intereses de la dictadura, pero, al crecer, cayó en el olvido.

‘El pequeño peón’

Arturito Pomar, con solo 12 años, fue un niño prodigio del ajedrez en los años 40, portada de revistas y figura popular en España durante la posguerra. El régimen franquista aprovechó su fama internacional y lo usó como símbolo cultural del régimen. Sin embargo, al dejar de ser niño, Pomar no desapareció, sino que continuó progresando en el ajedrez.

Arturo Pomar jugando al ajedrez

De joven, sin el apoyo del gobierno, viajó por América, ganando torneos y dilapidando el dinero. Se convirtió en un hombre excéntrico, apasionado solo por el ajedrez. Tras regresar a España, se casó y tuvo siete hijos. Para mantener a su familia, trabajó como funcionario de Correos, pero nunca dejó el ajedrez.

En 1962, participó en el Interzonal de Estocolmo y se enfrentó a los mejores del mundo, incluidos los rusos y Bobby Fischer. Aunque había alcanzado la cima de su carrera, el esfuerzo mental extremo le provocó esquizofrenia.

Su figura, hoy poco conocida, contribuyó significativamente a la difusión del ajedrez en nuestro país.