Lolita Flores y Marta Fernández-Muro, invitadas en 'Al cielo con ella'

‘Al cielo con ella’, con Henar Álvarez, calienta motores para los Premios Goya con un programa de cine. Lolita presenta su película ‘Castigo divino’ y Marta Fernández-Muro repasa toda su carrera y su éxito con ‘Poquita fe’. Rubén Avilés se estrena como reportero para ver cómo están los ánimos de los nominados a los Goya y Laura del Val habla del síndrome de la impostora.

En su monólogo, Henar Álvarez explica cómo se ha percatado de la manía que tienen los hombres de menospreciar la belleza masculina, aunque sea indiscutible, como en el caso de Jacob Elordi, al tiempo que exigen a las mujeres la perfección física.

Lolita en 'Al cielo con ella' RTVE

Llega a ‘Al cielo con ella’ una mujer que no necesita ni apellido para su presentación, Lolita. La mayor de la familia Flores recuerda cómo fue crecer en una familia donde sobraba el talento y la ilusión que le hizo recibir el Goya por ‘Rencor’. Apunta cómo, de momento ha renunciado a cantar en España porque la industria le ha dado la espalda; y presenta ‘Castigo divino’, en la que comparte cartel con Juan Dávila. Cuenta con emoción que solo ha visto una vez el documental ‘Flores para Antonio’ porque la herida aún no se ha cerrado, aunque reconoce que ha sido sanador para su sobrina Alba.

El programa recibe a un nuevo reportero, Rubén Avilés, que reconoce que consigue las cosas “por caradura”. En su primer reportaje acude a ver cómo están los ánimos entre los nominados a los Goya una semana antes de que se celebre la gala y, de paso, aprovecha para alimentarles con unas croquetas hechas por su madre.

Marta Fernández-Muro en 'Al cielo con ella' RTVE

Henar charla con Marta Fernández-Muro. Imposible hacer un repaso de su biografía porque lleva desde los años setenta trabajando a las órdenes de directores como Fernando Colomo, Álex de la Iglesia, Berlanga, Garci o Almodóvar y, en los últimos meses, ha vuelto a saborear las mieles del éxito con la serie ‘Poquita Fe’. La actriz confiesa que es más fácil tener una carrera larga en el mundo de la interpretación si eres secundaria y, sobre todo, si cómica. En la charla deja claro qué hay de verdad en la leyenda urbana que asegura que le dijo que no a Almodóvar.

La cómica Laura del Val habla de cómo de necesario es que abandonemos el síndrome de la impostora. Partiendo de la idea de que se siente identificada con Bad Bunny, porque ella también canta mal, dará la solución a nuestros males: tener la autoestima de un hombre cis hetero.

Y los Manny Calavera se lucen en este programa con temas de Ketama, Marisol, Raphael y Bad Bunny.