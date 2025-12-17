El actor y humorista Josema Yuste, en 'Plano General'

El actor y humorista Josema Yuste, actualmente en cartel en el Teatro Muñoz Seca de Madrid con la obra 'Que Dios nos pille confesados', es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro. El legendario integrante de Martes y Trece elogia a su pareja cómica, Millán Salcedo, y cuenta anécdotas divertidísimas sobre el memorable skech de la empanadilla y Encarna Sánchez.

Josema Yuste en 'Plano General' RTVE

Josema Yuste pide un "esfuerzo" colectivo "para ganarse el pan y para que el país vaya mucho mejor". También reivindica el derecho a la discrepancia como "demócrata liberal", rechaza el "eufemismo fachosfera", que califica de ridículo, y pide a los políticos que "hagan política y no justicia" y renuncien a la polarización. Yuste se siente "español no patriota", dice "creer en la Constitución" y no estar cerrado a su modificación.

Josema Yuste considera que se lo "ha currado en su profesión y en lo familiar por lo que si he llegado hasta aquí -afirma- algo habré hecho bien". El actor y humorista se somete a todas las secciones del programa: la semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa la actriz, compañera de reparto en 'Que Dios nos pille confesados' y amiga Esther del Prado), sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), en un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y el muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).