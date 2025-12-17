'Documentos TV' estrena 'Mi marido violó a Gisèle Pelicot'

‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘Mi marido violó a Gisèle Pelicot’, un documental que recoge los testimonios de siete mujeres, familiares de algunos de los violadores de Gisèle Pelicot, que han sufrido por partida doble las perversiones de sus hombres y la violencia de la sociedad.

Durante diez años, Dominique Pelicot buscó a más de 70 hombres para que violaran y abusaran sexualmente de su mujer en su dormitorio, mientras la drogaba y grababa las agresiones. Desde que comenzó el juicio, el 2 de septiembre, hasta el 19 de diciembre de 2024, cuando se dictó sentencia, los 51 hombres, incluido el marido de Gisèle, subieron al estrado ante las miradas de sus mujeres, madres, hijos y parejas para enfrentarse a los cargos de violación y agresión sexual a Gisèle Pelicot por los que estaban acusados. “Las mujeres que forman parte del entorno de los acusados son víctimas colaterales al cien por cien”, explica Guilaine Michel, la abogada de uno de estos hombres. “En las redes sociales nos dicen que somos el tercer monstruo”, confiesa Patricia, mujer de uno de los agresores.

Juicio a los agresores sexuales de Gisèle Pelicot RTVE

Según los expertos, durante todo este tiempo, la mayoría de las mujeres que había en las vidas de los agresores sexuales no pudieron ni supieron afrontar los hechos cometidos por sus maridos, padres, hijos y parejas. “Debe ser un error, es imposible que mi marido haya violado a una mujer”, le aseguraba a la policía Samia cuando registraron el domicilio familiar. Patricia llamó a su hija. “Le dije que estaba en la comisaría porque su padre estaba acusado de una violación”. ¿Cómo?, no, no es posible”, respondió gritando al otro lado del teléfono su hija Coralie. La negación “es como un escudo psicológico que utilizamos para protegernos de algo particularmente cruel”, explica la psicóloga en violencia sexual Joanna Smith.

Negación, incredulidad, rabia, humillación, traición, culpa, son emociones que irrumpen en situaciones tan estremecedoras y dolorosas como esta. Nathalie tiene 54 años y es madre de uno de los violadores de Gisèle. “Me sentía muy culpable”, confiesa. “Si mi hijo había hecho algo así era porque yo no lo había educado bien”. “He vuelto con mi marido. Le he perdonado”, cuenta Patricia, que, como tantas otras, apoyan a sus hombres e incluso les perdonan, ante la perplejidad social que las revictimiza con más violencia. Coralie, hija de uno de los condenados, relata que en las redes “vemos comentarios diciendo que las familias que los apoyamos merecemos que nos violen para que sepamos qué se siente”.