'Documentos TV' estrena 'Amenazas híbridas, el enemigo en la sombra'
- Analiza las consecuencias de estos ataques, que buscan polarizar y sembrar el caos social
- Martes 9 de diciembre, a las 00:55 horas en La 2 y RTVE Play
‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘Amenazas híbridas, el enemigo en la sombra’, un documental de producción propia que analiza las consecuencias de estos ataques coordinados, cuyo objetivo es polarizar y crear tensión, caos y confusión en nuestras sociedades.
Las amenazas híbridas son ciberataques, incursiones de drones, desinformación, sabotajes, vandalismo, migración instrumentalizada o injerencia electoral. “Es la guerra que se libra en la sombra”, dice Kaja Kallas, Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea. “Combinan toda clase de instrumentos. Quieren lograr objetivos, políticos siempre, en lo que denominamos los militares la zona gris, sin pegar un tiro”, añade el general Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional.
El equipo de ‘Documentos TV’ ha entrado en el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, y ha hablado con policías, militares, analistas y políticos de países de la UE y de la OTAN. También ha estado en empresas especializadas en ciberseguridad o en drones. Nadie oculta su preocupación ante el aumento de estas amenazas desde la invasión de Ucrania por el régimen ruso de Vladimir Putin.
Diferentes objetivos y amenazas
“Los objetivos varían en función del actor estatal hostil o del gobierno extranjero que ponga en marcha la estrategia”, añade una miembro del CNI. Su compañero, experto en ciberseguridad, comenta que los ciberataques son una parte fundamental para ellos. España ha sido uno de los países que más ataques de este tipo ha recibido en los últimos años provocados, sobre todo, por hacktivistas prorrusos. En julio de 2025, las fuerzas de seguridad de doce países asestaron un duro golpe a uno de los grupos más conocidos, NoName. La operación Eastwood se llevó a cabo de forma conjunta y simultánea a nivel internacional y fue liderada por la policía española.
Los supuestos avistamientos y las incursiones de drones en aeropuertos o zonas fronterizas de algunos países europeos son la última causa de alarma. “El tráfico aéreo se ha interrumpido. Esta situación afecta a la sociedad y tiene consecuencias para los particulares y las empresas, afectadas por el coste directo de esta posible interferencia”, advierte Anders Mortensen, director general de la asociación UAS de Noruega.
‘Amenazas híbridas, el enemigo en la sombra’ es una producción de RTVE con guion y realización de Pilar Requena, y con la colaboración de la Red de Periodismo de Investigación UER.