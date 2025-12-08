'Documentos TV' estrena 'Amenazas híbridas, el enemigo en la sombra'

‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘Amenazas híbridas, el enemigo en la sombra’, un documental de producción propia que analiza las consecuencias de estos ataques coordinados, cuyo objetivo es polarizar y crear tensión, caos y confusión en nuestras sociedades.

Las amenazas híbridas son ciberataques, incursiones de drones, desinformación, sabotajes, vandalismo, migración instrumentalizada o injerencia electoral. “Es la guerra que se libra en la sombra”, dice Kaja Kallas, Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea. “Combinan toda clase de instrumentos. Quieren lograr objetivos, políticos siempre, en lo que denominamos los militares la zona gris, sin pegar un tiro”, añade el general Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional.

El equipo de ‘Documentos TV’ ha entrado en el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, y ha hablado con policías, militares, analistas y políticos de países de la UE y de la OTAN. También ha estado en empresas especializadas en ciberseguridad o en drones. Nadie oculta su preocupación ante el aumento de estas amenazas desde la invasión de Ucrania por el régimen ruso de Vladimir Putin.

Campaña de desinformación en Alemania RTVE