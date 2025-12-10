El escritor Lorenzo Silva, en 'Plano General'

El escritor Lorenzo Silva es el invitado de esta semana en ‘Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro. Silva acaba de publicar su última novela, 'Las fuerzas contrarias', nueva entrega de la saga de Bevilacqua y Chamorro, dos miembros de la UCO.

El autor defiende el consenso durante la entrevista realizada en la madrileña Biblioteca Pública Luis Rosales de Carabanchel, barrio en el que se crio. Para Silva, "el poder siempre despierta la tentación de propasarse si se ejerce durante un tiempo prolongado". Sin embargo, para el novelista "la deriva en una autocracia no depende de la persona, sino de la conciencia crítica de la ciudadanía y de los sistemas de contrapoder".

Lorenzo Silva en 'Plano General' RTVE

Lorenzo Silva pide a los políticos "generosidad y grandeza, que falta últimamente", y entiende que "la sociedad española se enfrenta a desafíos que requieren un consenso mínimo". Lorenzo Silva afirma que "el terrorismo es extorsión y envilecimiento" y recomienda no "ir nunca por el camino de otro, pues cada cual tiene su propio camino".

Silva se somete a todas las secciones del programa: La semblanza, dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa Lorenzo Rodríguez, periodista y amigo; Sala de prensa, sobre asuntos de actualidad; En un rincón del alma, relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados; Primer plano, test de actualidad, reflejos e ingenio; y El muro, donde el entrevistado dejará una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad.