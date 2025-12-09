RTVE recuerda a Jorge Martínez, de Ilegales, con el documental 'Mi vida entre las hormigas'

Jorge Martínez, líder de Ilegales y figura esencial del punk-rock español, ha fallecido este martes a los 70 años. Como homenaje, La 2 ofrecerá este domingo una emisión especial de ‘Imprescindibles’ que recuperará un documental sobre la historia de un grupo clave para entender el rock nacional, y que recoge testimonios de especialistas, amigos y compañeros del grupo y de Jorge Martínez.

‘Mi vida entre las hormigas’

‘Mi vida entre las hormigas’, dirigido por Juan Moya y Chema Mera, recorre el impulso creativo del grupo asturiano Ilegales, desde sus inicios hasta la actualidad, desglosando simultáneamente la realidad social y política de la Asturias posterior a la Transición.

Según el propio Jorge Martínez, alma y talento de Ilegales, “toda la verdad sobre el rock no puede ser contada”. Pero aun así, este documental intenta hacerlo y revela por qué Ilegales son uno de los pocos grupos españoles que ha llevado a la práctica en la realidad el famoso eslogan “sexo, drogas y rock and roll”.

Andar por la vida armado con un stick de hockey es lo más convencional que hizo Jorge. Su historia fue una mezcla de realidad y leyenda. Drogas creativas y destructivas, peleas dentro y fuera de la banda, ventas millonarias y travesías del desierto.

Como anuncia el título, Jorge fue una cigarra que, con su guitarra y su grupo, generó un incendio en el rock and roll en español que aún hoy perdura. Sobre su figura y sobre la banda, el documental incluye testimonios de especialistas y personas cercanas, como Miguel Ríos, Tomás Fdo. Flores, Jesús Ordovás, Diego Manrique o Jaime Urrutia.