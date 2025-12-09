El mundo del rock español despide a Jorge ilegal

El mundo del rock español está desolado por la muerte de Jorge Ilegal a los 70 años por un agresivo cáncer de páncreas. El músico, muy querido en la escena y con una carrera de más de cuatro décadas con Ilegales, ha dejado un reguero de amigos y admiradores artistas que han querido decirle adiós en redes sociales.

Empezamos con Miguel Costas, fundador de Siniestro Total y Aerolíneas Federales, que ha expresado en X: "Un grande un amigo Dep Jorge hoy es un día muy triste para la música y todos los que lo conocimos".

Luz Casal también ha dejado un bonito mensaje en su recuerdo: "Te has ido demasiado pronto, amigo Jorge. Nos quedamos lamentándolo tus amigos, tus admiradores ( también tus soldaditos de plomo) Seguro que habrás encontrado un adjetivo soez para justificar tu partida. Asturies se queda sin un tipo grande".

Enrique Bunbury ha escrito un hermoso texto en X glosando su admiración y agradecimiento a Jorge Martínez: "Nos ha dejado. Los que crecimos con su música tenemos una deuda y agradecimiento eternos, por todos los inmensos e intensos momentos de placer que nos regaló. Recuerdo en los primeros encuentros con Juan Valdivia, allá por el 84, cuando nos encerrábamos en su cuarto, en casa de su madre, y escuchábamos y estudiábamos sus primeros discos, que incluían joyas como 'Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes' o 'Europa ha muerto', como una revelación. Guitarrista excepcional y letrista agudo, siempre y hasta el final. Muchos de los que le conocimos tenemos historias fantásticas que contar de los encuentros memorables y conversaciones impagables con Jorge, en Gijón, en Madrid o en Bogotá. Tuve el privilegio de colaborar no hace tanto cantando mano a mano 'Ángel Exterminador' y siempre agradeceré su apoyo incondicional cuando tuve el percance con el humo escénico que me bajó temporalmente de las giras. Le echaré mucho de menos porque es, sin lugar a dudas, insustituible. Qué tristeza más grande".

Ariel Rot también se ha sumado al lamento de esta pérdida para el rock nacional: "Difícil imaginar este mundo sin Jorge Ilegal. Hoy es un día triste. Descanse en paz compañero".

José Ignacio Lapido ha tuiteado: "Enorme tristeza por el fallecimiento de Jorge Martínez. Uno de los grandes del rock de este país, donde no ha habido tantos a su altura. Los Cero compartimos escenario con Los Ilegales en los 80, y hace pocos días teníamos previsto tocar de nuevo juntos. No pudo ser. D.E.P".

Pancho Varona ha posteado: "Ha fallecido Jorge Ilegal. El rock está de luto. Mis abrazos más sentidos para amigos, familiares y fans. Una auténtica putada. DEP".

Dani Martín le despide con mucho cariño: "Mi amigo Jorge Martínez jamás le faltó el respeto a su discurso musical, auténtico y único. Te lo has pasado muy bien, has vivido la vida que has querido. Nos hicimos amigos tarde pero pasamos grandes momentos juntos. Te admiro, compañero, siempre que mire al cielo diré 'Hola, mamoncete'. Gracias por tu legado y por ser de verdad. Buen viaje, Ilegal!!! Te quiero, aunque no te gusten esas palabras, te quiero Jorjón. Nos quedamos jodidos, esa es la verdad. A seguir mandan".

La banda de punk rock Airbag le despide así: Descanse en Paz, Jorge Martínez. Siempre Ilegal, real e indomable. Referente en vida y ahora en muerte. Un fuerte abrazo a familiares y amigos.

Mikel Erentxun también ha lamentado el fallecimiento de Martínez.

Incluso grupos tan jóvenes como La Trinidad también han querido recordar a Jorge Ilegal y lo que ha representado para ellos: "Le debemos tanto como otros cientos y miles de bandas de este y el otro lado del charco. Hace un rato decía Carlos que posiblemente Ilegales estén entre los 5 grupos más importantes para La Trinidad y que más han sonado en nuestra furgoneta. Canciones como Todos Los Rumores Eran Ciertos, Aprende a Gestionar Tu Fracaso con Nosotros, A Este Lado, Esta Orilla o incluso La Clase Media nacieron de su influencia directa, mientras que las letras de Jorge nos marcaron siempre la frontera para saber cuánto de macarra… y cuánto de poeta podíamos meter en nuestros temas sin pasarnos ni de uno ni de lo otro. Lo de copiar su actitud ya ni nos lo llegamos a plantear por miedo a que nos soltara una galleta".

O Mediapunta: "Jorge Ilegal, prometemos seguir siendo macarras".

Triángulo de Amor Bizarro, gallegos ruidosos, también se muestran entristecidos y se emplazan a verse en otro lugar: "Adiós Jorge, amigo. Te echaremos mucho de menos en esta tierra, nos vemos en el más allá".

Sidecars le dice adiós con una anécdota que da muestra del poder intimidatorio y admiración que despertaba Jorge Ilegal: "Buen bajón para el Rock nacional la pérdida de una cabeza tan brillante como la de Jorge… Rul recuerda q en un concierto q compartimos le tiró una copa encima, y se temió lo peor, a lo q Jorge le dio una palmadita en la espalda y le dijo un entrañable 'no te preocupes chaval'".

Hasta el Sporting de Gijón, el club de fútbol, se ha sumado al plañido por el fallecimiento del punk-rocker asturiano con un cierre precioso: "El Real Sporting de Gijón lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Martínez, referente de la escena musical. Su recuerdo acompañará siempre al rock español. Hoy, el norte está aún más lleno de frío".

Antonio Luque, más conocido como Sr. Chinarro, también ha puesto en redes sociales un mensaje de adiós: "Descansa en paz, Jorge. Siempre un grande, desde ya mítico. Mando un abrazo a familiares, compañeros de Ilegales y amigos. Te guardamos en la memoria y en los discos. Lo siento de veras".