Rafael Álvarez "El Brujo", este viernes en 'Plano General'

El actor y dramaturgo Rafael Álvarez “El Brujo” es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro. El autor y protagonista de 'Iconos o la exploración del destino' recibió al equipo de 'Plano General' en su domicilio de Madrid junto a su familia. Rafael Álvarez “El Brujo” se considera "un juglar del teatro que canta a la vida y se impulsa de amor".

El Brujo entiende que "la vida es algo que se parece a un sueño pasajero" y que "el destino es el eco de tus deseos". También considera que "la felicidad es una vocación y un despertar espiritual del alma" y que "la democracia plena es un horizonte porque no la hay en ningún lugar; ni siquiera la hubo en la Grecia antigua".

Rafael Álvarez "El Brujo" en 'Plano General' RTVE

Para Rafael Álvarez, "hay mucho Valle Inclán en este mundo de confrontación y miseria que estamos viviendo últimamente". Afirma que "la paz universal es una quimera, pero la tuya puede ser una realidad”, al tiempo que se considera "trans-ideológico, porque las ideologías son tóxicas".

El actor y dramaturgo se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa su esposa, Dagmara Ruiz Espinosa, y su hijo Rafael Álvarez Ruiz), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).