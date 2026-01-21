La actriz y presentadora Patty Bonet, esta semana en 'Plano General'

La periodista, presentadora y actriz Patty Bonet es la invitada de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro. Patty Bonet, prácticamente ciega, pide a las personas con "discapacidad que luchen por sus sueños y los hagan realidad". Pide más investigación para las enfermedades raras y considera que "aunque se ha avanzado a nivel de género y racismo, a nivel de discapacidad da mucho miedo".

Patty Bonet, presentadora de los Sorteos de la ONCE en TVE, reconoce que es "rencorosa, soñadora y luchadora" y cree que "la política es un revoltijo". Considera que "el paro y la vivienda son un reto". La actriz y presentadora cree que "hay que soñar a lo grande, por lo que mi sueño es ir a los Oscar". Bonet confiesa que se "avergüenza a veces de victimizarse", aunque entiende que "enfocar la vida es sólo cuestión de actitud". Patty Bonet dice que, pese a su albinismo y ceguera del 90%, ha comprendido "que se puede ser feliz de otra manera".

En la entrevista, realizada en el Teatro María Guerrero de Madrid, donde la actriz ha actuado, Patty Bonet muestra su lado más íntimo y carismático y se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados, en la que participa su hermana Marta Bonet ), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).