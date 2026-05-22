La 2 rinde homenaje a Marilyn Monroe en el centenario de su nacimiento

Con motivo del centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, que se conmemora el próximo 1 de junio, La 2 ofrecerá una programación especial dedicada a la actriz y a algunas de las películas más emblemáticas de su carrera. Cada lunes, del 25 de mayo al 29 de junio, ‘Cine clásico’ emitirá seis títulos protagonizados por la gran leyenda de Hollywood.

El ciclo, que permitirá recorrer distintas etapas de la carrera de este icono cinematográfico, comienza el lunes 25 con ‘Cómo casarse con un millonario’, divertida comedia sobre tres modelos que buscan conquistar a hombres adinerados mientras lidian con situaciones inesperadas. El 1 de junio, coincidiendo con la fecha del centenario, llegará ‘Niagara’, thriller ambientado junto a las famosas cataratas en el que Marilyn Monroe interpreta a una mujer atrapada en una relación marcada por la tensión y los celos.

Imagen de la película 'Cómo casarse con un millonario'

El 8 de junio se emitirá ‘Los caballeros las prefieren rubias’, una de las películas más recordadas de la actriz. En esta comedia musical, dos artistas viajan rumbo a París entre números musicales ya míticos del cine clásico. El 15 de junio será el turno de ‘Bus Stop’, drama romántico protagonizado por una joven cantante que sueña con triunfar.

La programación continuará el 22 de junio con ‘El multimillonario’, comedia en la que comparte protagonismo con Yves Montand, y concluirá el 29 de junio con ‘Con faldas y a lo loco’, considerada una de las mejores comedias de todos los tiempos. La película narra las peripecias de dos músicos que, tras presenciar un crimen, se disfrazan de mujeres para huir de la mafia.