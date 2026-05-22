Italia, Reino Unido, Francia y Alemania exigen a Israel frenar asentamientos en Cisjordania
- Exigen que los colonos rindan cuentas por la violencia y se investiguen las acusaciones contra las FDI
- Señalan como ilegal el proyecto de construcción de la zona E1, un corredor estratégico cercano a Jerusalén Este
Los Gobiernos de Italia, Reino Unido, Francia y Alemania han exigido este viernes a Israel el cese de la expansión de asentamientos en Cisjordania y han reclamado que se garantice la rendición de cuentas por la violencia de los colonos.
En una declaración conjunta, los líderes de los cuatro estados han denunciado que la violencia de los colonos "se encuentra en niveles sin precedentes" y han señalado directamente que las políticas y prácticas del Ejecutivo israelí están "socavando la estabilidad y las perspectivas de una solución de dos Estados".
"Hacemos un llamamiento al Gobierno de Israel para que ponga fin a su expansión de asentamientos y poderes administrativos, garantice la rendición de cuentas de los colonos por la violencia e investigue las acusaciones contra las fuerzas israelíes", reza el comunicado.
Asimismo, los líderes han instado a Israel a "respetar la custodia hachemita sobre los Lugares Santos de Jerusalén y los acuerdos históricos del statu quo". También han solicitado el levantamiento de las restricciones financieras impuestas a la Autoridad Palestina y reclamado medidas para aliviar la situación de la economía palestina.
Condenan el proyecto de asentamiento E1
Las cuatro potencias también se han mostrado reacias al proyecto de desarrollo de colonias judías en la zona conocida como E1, un corredor estratégico en Jerusalén Este que, según han alertado, "dividiría a Cisjordania en dos".
El E1 es un plan concebido desde hace más de 30 años, pero ningún gobierno israelí se había atrevido a llevarlo a cabo debido al rechazo de la comunidad internacional. Sin embargo, el pasado agosto, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich -a cargo también de la autoridad civil que controla los asentamientos en territorio ocupado- anunció el inicio de las obras de esa colonia israelí que dividiría a Cisjordania y la aislaría de Jerusalén Este, a tan solo 4 kilómetros de la Línea Verde.
"El derecho internacional es claro: los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales. Los proyectos de construcción en el área E1 no serían la excepción", detalla en el comunicado.
Además, el bloque ha pedido a las empresas privadas que eviten participar en licitaciones de construcción en esa área, advirtiendo de posibles riesgos legales y daños reputacionales, "incluido el riesgo de involucrarse en graves violaciones del derecho internacional".
La declaración finaliza afirmando su compromiso con "la paz integral" y con la idea de "dos Estados democráticos coexistiendo en paz y seguridad".