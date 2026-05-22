Italia, Reino Unido, Francia y Alemania exigen a Israel frenar asentamientos en Cisjordania

Los Gobiernos de Italia, Reino Unido, Francia y Alemania han exigido este viernes a Israel el cese de la expansión de asentamientos en Cisjordania y han reclamado que se garantice la rendición de cuentas por la violencia de los colonos.

En una declaración conjunta, los líderes de los cuatro estados han denunciado que la violencia de los colonos "se encuentra en niveles sin precedentes" y han señalado directamente que las políticas y prácticas del Ejecutivo israelí están "socavando la estabilidad y las perspectivas de una solución de dos Estados".

"Hacemos un llamamiento al Gobierno de Israel para que ponga fin a su expansión de asentamientos y poderes administrativos, garantice la rendición de cuentas de los colonos por la violencia e investigue las acusaciones contra las fuerzas israelíes", reza el comunicado.

Asimismo, los líderes han instado a Israel a "respetar la custodia hachemita sobre los Lugares Santos de Jerusalén y los acuerdos históricos del statu quo". También han solicitado el levantamiento de las restricciones financieras impuestas a la Autoridad Palestina y reclamado medidas para aliviar la situación de la economía palestina.