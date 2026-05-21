Albares dice que los activistas detenidos por Israel podrían ser deportados este jueves y ve "odioso" el vídeo de Ben Gvir

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha denunciado un “trato humillante” a los activistas de la flotilla detenidos por Israel, y ha exigido disculpas "inmediatas" y su liberación por haber sido arrestados “en aguas internacionales”, mientras endurece el tono contra el Gobierno israelí: “No podemos relacionarnos con Israel como con Noruega o Islandia”, ha señalado en una entrevista en TVE.

Los activistas españoles interceptados por Israel cuando participaban en una misión humanitaria rumbo a Gaza serán previsiblemente deportados vía Turquía este jueves. Así lo ha trasladado Albares, quien asegura que el cónsul español en Israel se dirigía al aeropuerto de Ramon ante la posibilidad de que los ciudadanos españoles fueran embarcados en un vuelo alrededor de las 15:00 horas locales (14:00 en España).

“No está confirmado oficialmente, pero es lo que se está comentando entre los consulados”, ha explicado Albares, quien cifra en 44 los españoles afectados -sin tener cifra oficial- y reclama "disculpas inmediatas" por el trato recibido. “Si les ocurre algo, Israel será responsable”, ha advertido.

El ministro ha detallado que el cónsul español no ha podido ver a los españoles pese haberlo solicitado, mientras que sus abogados sí han podido mantener contacto con ellos. “Quiero trasladar a esos españoles que tienen todo mi apoyo, todo el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Embajada en Israel y del Consulado”, ha afirmado.

Albares ha endurecido además el tono diplomático contra Israel al advertir de que el Ejecutivo español considera a las autoridades israelíes responsables de la seguridad de los activistas. “No se toca a ningún ciudadano español”, ha asegurado, antes de añadir que las familias “deben saber que vamos a protegerles frente a cualquier calumnia”. Los ha definido, además, como “ciudadanos pacíficos”.

El ministro ha confirmado que España convocó a la encargada de negocios israelí para protestar formalmente por lo que describió como un “trato humillante” hacia ciudadanos españoles. “Esto se produce en un contexto en el que el responsable de Seguridad Nacional israelí se mofaba públicamente de los detenidos”, ha lamentado, en referencia al polémico vídeo publicado en redes por Ben Gvir.

01.21 min La grabación de un ministro ultra israelí humillando a los activistas de la flotilla provoca indignación internacional

Asimismo, ha revelado que el Gobierno español ha remitido una nota verbal al Ministerio de Exteriores israelí exigiendo la liberación de los arrestados al considerar que fueron interceptados “en aguas internacionales, fuera de cualquier jurisdicción israelí". "Ayer no solo convoqué a la encargada de negocios israelí: también enviamos una nota verbal al Ministerio de Exteriores de Israel”, ha explicado. “Hacemos responsable a Israel de cualquier cosa que pueda ocurrirles”, añade.

Califica de "odioso" el vídeo de Ben Gvir Albares también ha cargado contra el ministro ultraderechista israelí Itamar Ben-Gvir tras difundirse un vídeo relacionado con los detenidos, que ha calificado de “odioso, inhumano y monstruoso”. Ben Gvir “no debería siquiera poder entrar en toda la Unión Europea”, ha zanjado. A su juicio, las sanciones individuales adoptadas hasta ahora son insuficientes. “Sancionar a un par de ministros israelíes no basta: lo que está en cuestión es la política del conjunto del Gobierno”, ha asegurado. Asimismo, ha justificado las sanciones europeas contra miembros del Ejecutivo israelí por considerar que sus “acciones y declaraciones son tan monstruosas” que buscan “imposibilitar la solución de dos Estados” y porque, según sostuvo, “criminalizan a los palestinos por ser palestinos”. Imagen de CCTV de a flotilla que muestra a uno de sus barcos siendo interceptado por Israel este 18 de mayo Global Sumud Flotilla Albares ha defendido el carácter humanitario de la misión y ha sostenido que “no hay ninguna explicación posible” para la actuación israelí. “Estamos en una misión humanitaria pacífica cuyo único objetivo es lo que España lleva meses y meses reclamando: que la ayuda humanitaria pueda entrar en Gaza”, ha afirmado. También ha cuestionado el estado actual del proceso diplomático para el enclave palestino. “¿Dónde está la fase dos del plan de paz? Lo que sí sabemos es que la fase uno sufre violaciones permanentes”, ha dicho, antes de enumerar varios reproches a la actuación del Gobierno israelí. “¿Por qué se mantiene esta violación del alto el fuego en Gaza? ¿Por qué vemos que los asentamientos ilegales siguen incrementándose? ¿Por qué continúa la violencia inaceptable de colonos israelíes, a los que por fin la Unión Europea empezará a sancionar? ¿Por qué Israel sigue aplicando la misma política en el sur del Líbano?”, ha planteado. En este contexto, ha defendido medidas de presión adicionales contra Israel, incluyendo un embargo de armas y la prohibición de productos procedentes de asentamientos ilegales, al considerar que la respuesta europea debe ir más allá de sanciones individuales. “Si Israel quiere llamarse democracia, las imágenes de ayer no son las de un Estado democrático”, ha sostenido. “Un Estado democrático no asalta en aguas internacionales a ciudadanos”, ha añadido. Imagen de archivo de Raúl Castro con la bandera cubana Ismael Francisco AP Photo/Ismael Francisco, File