Once detenidos por un fraude de casi siete millones de euros al Servicio Murciano de Salud

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a once personas e investiga a otras dos por su presunta implicación en un fraude de casi 6,9 millones de euros al Servicio Murciano de Salud (SMS), dentro de una operación que sigue abierta y que podría derivar en nuevas actuaciones.

La investigación se inició en enero de 2025 tras detectarse irregularidades en el sistema contable del SMS durante auditorías internas. Los indicios fueron trasladados a la Fiscalía por la Consejería de Salud de la Región de Murcia. Según las pesquisas, el fraude se habría articulado a través de un entramado que operaba principalmente en intervenciones médicas derivadas a centros sanitarios concertados. En estos procedimientos se habrían aplicado sobrecostes muy elevados, que en algunos casos oscilarían entre el 100% y el 1.287% sobre el precio real.

Además, se habrían facturado servicios que debían ser gratuitos, así como material sanitario que no llegó a utilizarse en las intervenciones. La investigación también apunta al uso de productos caducados, lo que habría supuesto un posible riesgo para la salud pública.

El mecanismo del fraude consistía, según la Policía, en la introducción de datos falsos en el sistema contable, lo que permitía inflar costes, justificar compras irregulares y emplear material sanitario no homologado o no incluido en el catálogo oficial. Se habrían detectado al menos una treintena de productos no autorizados facturados de forma fraudulenta, entre ellos prótesis vasculares y material fungible.