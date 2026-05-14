La Guardia Civil desarticula en el País Vasco una red que estafó más de 400.000 euros en criptomonedas
- La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el País Vasco acusadas de estafar más de 400.000 euros mediante falsas inversiones en criptomonedas.
- La organización utilizaba redes sociales y plataformas fraudulentas para captar víctimas y blanquear posteriormente el dinero obtenido.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en el País Vasco dedicada a estafas con criptoactivos y al blanqueo del dinero obtenido. En la operación, denominada “Fake-Stake”, han sido detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer.
La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que aseguró haber invertido 416.000 euros en una supuesta plataforma de criptomonedas atraída por la promesa de una alta rentabilidad. Cuando intentó recuperar el dinero, descubrió que había sido víctima de una estafa.
Blanqueo de capitales
Según la Guardia Civil, el grupo utilizaba el método conocido como “Pig Butchering”, una técnica con la que los estafadores se ganan la confianza de las víctimas durante semanas o meses a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería para convencerlas de invertir en plataformas fraudulentas.
Los investigadores detectaron además una compleja estructura de blanqueo de capitales basada en más de 140 cuentas bancarias y sociedades mercantiles sin actividad real utilizadas para ocultar el origen ilícito del dinero.
Durante el registro realizado en una vivienda de Vitoria-Gasteiz se intervinieron tarjetas bancarias, dispositivos de almacenamiento, documentación relacionada con las estafas y varias carteras de criptomonedas. El principal investigado ha ingresado en prisión provisional.