La Guardia Civil desarticula en el País Vasco una red que estafó más de 400.000 euros en criptomonedas

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en el País Vasco dedicada a estafas con criptoactivos y al blanqueo del dinero obtenido. En la operación, denominada “Fake-Stake”, han sido detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer.

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que aseguró haber invertido 416.000 euros en una supuesta plataforma de criptomonedas atraída por la promesa de una alta rentabilidad. Cuando intentó recuperar el dinero, descubrió que había sido víctima de una estafa.