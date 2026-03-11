La Audiencia Nacional duplica las penas para los dueños de Arbistar por estafar 200 millones en criptomonedas

La Audiencia Nacional (AN) ha elevado de 8 a 16 años la pena de cárcel para el fundador de la plataforma de criptomonedas Arbistar, Santiago Fuentes Jover, y de 7 a 11 años la de su socio, Diego Fernández Nojarova. En ambos casos, los condena, además de por estafa a los inversores, también por pertenencia a organización criminal.

En una sentencia publicada este miércoles, la sala de apelación añade a la condena por estafa la de pertenencia a organización criminal. Los acusados fueron absueltos de este delito el pasado mes de septiembre, pero la AN entiende ahora que llevaron a cabo una actividad defraudatoria prolongada y sistemática, y considera que la estafa fue "singularmente agravada". Indica que afectó a un número "extraordinariamente elevado de inversores" y los cifra en 32.000 afectados, con un perjuicio patrimonial "de magnitud excepcional" de unos 200 millones de euros entre 2019 y 2020.

Además, destaca que se utilizó "una estructura organizada y estable con reparto funcional" y que el fraude se llevó a cabo mediante un "mecanismo sofisticado" apoyado en herramientas tecnológicas, estrategias de captación y una apariencia de legitimidad empresarial que buscaba generar confianza en los inversores.

Asimismo, la AN condena a ambos a indemnizar a las 9.494 personas incluidas en el listado aportado por la Fiscalía, en las cantidades determinadas en la ejecución de sentencia. Por otro lado, mantiene la absolución de las cuatro personas y tres sociedades que habían sido inicialmente declaradas como tal.