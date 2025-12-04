La Policía Nacional detiene a una persona en Sitges dentro de una operación europea contra el fraude con criptomonedas

La Policía Nacional ha participado en una operación de Europol en varios países europeos que se ha saldado con nueve personas detenidas, una en España, en Sitges (Barcelona), y la desarticulación de una red que robó y blanqueó más de 700 millones de euros con plataformas de inversión en criptomonedas fraudulentas.

Los agentes han intervenido 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas y 300.000 euros en efectivo, así como dispositivos digitales y relojes de alta gama. En concreto, en el registro practicado en Sitges, que contó con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, se intervinieron cinco teléfonos móviles y dos ordenadores portátiles.

Crearon plataformas falsas de inversión en criptomonedas Se trataba de una red de inversión en criptomonedas fraudulentas que blanqueaba dinero a gran escala. Así lo ha comunicado la Dirección General de la Policía, que destaca que con esta operación han culminado años de pesquisas y se ha desmantelado un entramado que se extendió más allá de Europa. La investigación, en la que han participado cuerpos policiales de varios países europeos, comenzó tras conocerse la existencia de una plataforma de criptomonedas fraudulenta y con el tiempo se descubrió que era una compleja red de engaño y lavado de dinero de gran alcance. La red operaba numerosas plataformas falsas de inversión en criptomonedas con las que atraían a miles de víctimas mediante anuncios en redes sociales que prometían altas rentabilidades. Las víctimas recibían múltiples llamadas del 'call centers' delictivos con sofisticados sistemas de telefonía para enmascarar las llamadas y las manipulaban para que siguieran realizando pagos mostrándolas rentabilidades infladas en plataformas de inversiones falsas. Cuando las víctimas transferían sus criptomonedas, los fondos eran robados y blanqueados a través de plataformas de intercambio de criptomonedas. Para ello creaban diversas webs con apariencia de plataforma y empresas radicadas por toda Europa para realizar el blanqueo de capitales. Los investigadores descubrieron que la red había crecido mucho más allá de un único esquema de fraude, ya que estaban involucradas múltiples plataforma fraudulentas y una sofisticada infraestructura financiera que se extendía dentro y fuera de Europa.