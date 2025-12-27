Tailandia y Camboya acuerdan un alto el fuego en la frontera tras 20 días de hostilidades

Los jefes de Defensa de Tailandia y Camboya han firmado este sábado un acuerdo de alto el fuego con efecto inmediato en la frontera común, donde los enfrentamientos militares que arrancaron el 7 de diciembre han dejado un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados.

"Las partes acordaron un inmediato cese al fuego a las 12 hora local (6:00 hora peninsular española), que incluya (el fin) de los ataques contra civiles, infraestructuras y objetivos militares en los dos lados de la línea divisoria", de unos 820 kilómetros, dice la declaración conjunta, difundida en principio por el Gobierno camboyano.

Ambos Ejércitos se comprometen a evitar provocaciones como el desplazamiento de tropas en las zonas limítrofes que han sido el escenario de la histórica disputa territorial, así como a garantizar el retorno seguro de los desplazados.

En este sentido, han pactado al menos abordar, a través de mecanismos bilaterales, la polémica demarcación en zonas limítrofes, un asunto por el que Camboya ha acudido ante instancias internacionales, lo que ha molestado a Tailandia.