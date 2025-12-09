Los combates entre Camboya y Tailandia continúan por segundo día y dejan ya más de una decena de muertos

Los enfrentamientos fronterizos entre Camboya y Tailandia han continuado este martes por segundo día consecutivo y dejan ya más de una decena de muertos. También hay decenas de heridos y más de medio millón de desplazados.

El Ministerio de Defensa de Camboya asegura que nueve civiles han muerto desde el lunes y otras 20 personas han resultado heridas de gravedad, mientras que las autoridades tailandesas afirman que tres de sus soldados han muerto y hay 29 heridos.

Ambas partes se acusan de bombardear zonas civiles y Tailandia asegura que llevará hasta el final sus planes militares.

El conflicto parte de una disputa histórica por la frontera establecida hace un más de siglo, cuando Francia ocupaba parte de la península de Indochina. Ambos países del sudeste asiático ya llegaron a las armas a finales de julio. Entonces los enfrentamientos, que se cobraron la vida de casi medio centenar de personas, terminaron con un alto el fuego mediado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, Malasia y China.

Un alto asesor del primer ministro de Camboya ha anunciado que el país está dispuesto a conversaciones bilaterales con Tailandia. No obstante, Bangkok ha exigido a Camboya sinceridad y dar el primer paso para reducir la tensión entre ambos países, ha informado Reuters tras una entrevista al ministro de Exteriores de Tailandia.

Varios templos hinduistas, escenario de enfrentamientos Los combates se han extendido a nuevos frentes a lo largo de la frontera común, de 820 kilómetros de largo. Este martes se han registrado enfrentamientos alrededor de los templos hinduistas de Ta Kwai (también conocido como Ta Krabei) y Ta Muen Thom, ambos cerca de la frontera entre la provincia tailandesa de Surin y la camboyana de Oddar Meanchey, según informa el Ejército tailandés y recoge Efe. Los templos no tienen significación estratégica, pero sí propagandística. Tailandia asegura que su Marina ha llevado a cabo operaciones en la provincia de Trat para expulsar a soldados camboyanos, y que su aviación ha bombardeado varios objetivos. El Ejército tailandés, superior en capacidades al de su vecino, asegura que solo bombardea objetivos militares legítimos, y acusa a Camboya de usar artillería, cohetes y drones. Por su parte, el Ministerio de Defensa camboyano asegura que no tiene más opción que defenderse y acusa a Tailandia de bombardear "indiscriminada y brutalmente áreas residenciales civiles". Los combates han obligado a casi 55.000 personas a dejar sus hogares en Camboya, mientras en Tailandia el número de desplazados se acerca a los 440.000. Residentes evacuados por los combates fronterizos entre Camboya y Tailandia en la provincia de Siem Reap, en Camboya. TANG CHHIN SOTHY / AFP El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, ha descartado cualquier diálogo y ha advertido de que sus Fuerzas Armadas llevarán hasta el final sus planes. "No podemos parar ahora. Hemos dado nuestro compromiso a las Fuerzas Armadas para que lleven a cabo totalmente las operaciones planeadas. El Gobierno está dando todo el apoyo". Por su parte, Hun Sen, ex primer ministro de Camboya y una figura influyente en el país, ha dicho que Camboya "necesita la paz" pero está forzada a contraatacar "para defender su territorio" del "ejército invasor".