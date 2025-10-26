Trump anuncia un "acuerdo histórico" de paz entre Tailandia y Camboya tras años de conflictos fronterizos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo en Kuala Lumpur la firma de un "acuerdo histórico" de paz entre Tailandia y Camboya, países enfrentados desde hace décadas por una disputa fronteriza.

El acto ha tenido lugar durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y ha contado con la participación de los primeros ministros, Anutin Charnvirakul, de Tailandia, y Hun Manet, de Camboya.

El acuerdo, negociado con la mediación de Washington y Malasia, busca consolidar el alto el fuego alcanzado en julio, tras cinco días de combates en la zona limítrofe que dejaron más de 40 muertos y cientos de miles de desplazados.

En este sentido, el republicano, que había anunciado previamente en Truth Social que se firmaría el pacto al bajar del avión que le trasladaba a Malasia, ha descrito el acuerdo como "un paso decisivo para poner fin a un conflicto innecesario", asegurando que su Gobierno "seguirá trabajando para promover la estabilidad y el crecimiento en toda la región".

Tras conocerse la noticia, la alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, ha manifestado que el acuerdo es un "hito importante" y se ha mostrado dispuesta a "apoyar su aplicación".

Las relaciones entre Bangkok y Phnom Penh han estado marcadas durante años por tensiones derivadas de la disputa territorial en torno al templo de Preah Vihear, situado en la frontera común. Aunque ambos países firmaron un cese de hostilidades a finales de julio, persistían acusaciones mutuas de violaciones del alto el fuego.

El nuevo acuerdo, firmado este domingo bajo la mediación estadounidense, busca garantizar la implementación de un pacto de trece puntos para prevenir nuevos enfrentamientos y promover la cooperación económica transfronteriza. Trump calificó la jornada como “un momento histórico para la región y una demostración de que el diálogo puede sustituir a la violencia”.

Firma de varios acuerdos económicos con Camboya, Tailandia y Malasia Además del acuerdo de paz, el mandatario estadounidense ha firmado varios pactos económicos durante la jornada, entre ellos un acuerdo comercial recíproco con Camboya y un tratado sobre minerales críticos con Tailandia, recursos considerados estratégicos para las cadenas de suministro tecnológicas. Trump también ha firmado un acuerdo comercial con Malasia que permite a la nación norteamericana ampliar su acceso a las tierras raras del país asiático. "Malasia se ha comprometido a no prohibir ni imponer cuotas a las exportaciones de minerales críticos o tierras raras a Estados Unidos", destaca uno de los puntos claves del acuerdo, según el documento publicado por la Casa Blanca. El pacto, que permitirá la concesión de licencias a empresas estadounidenses en el sector, remarca también que el país norteamericano mantendrá en el 19 % el arancel a las importaciones de productos malasios, la misma tasa fijada el pasado agosto.