Trump anuncia que Tailandia y Camboya han acordado "cesar todos los disparos a partir de esta noche"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes, tras mantener una conversación telefónica con los líderes de Tailandia y de Camboya, que ambos países han acordado "cesar todos los disparos a partir de esta noche", poniendo fin a la nueva escalada del conflicto que mantienen.

Trump ha explicado en su red social, Truth Social, que tuvo una "muy buena conversación" con los primeros ministros tailandés, Anutin Charnvirakul, y camboyano, Hun Manet, sobre "el muy desafortunado resurgimiento" del conflicto.

"Han acordado DETENER todos los disparos a partir de esta noche y regresar al Acuerdo de Paz" que firmaron en octubre pasado en Kuala Lumpur con la mediación de Trump y de Malasia.

Por su parte, el primer ministro de Tailandia ha dicho, tras su conversación con Trump, que aún no se ha alcanzado un alto el fuego con Camboya y ha explicado que en su conversación con el presidente estadounidense ha dejado claro que Bangkok no es el agresor en el conflicto.