Trump anuncia que Tailandia y Camboya han acordado "cesar todos los disparos a partir de esta noche"
- El presidente de Estados Unidos ha mantenido una conversación telefónica con los líderes de ambos países
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes, tras mantener una conversación telefónica con los líderes de Tailandia y de Camboya, que ambos países han acordado "cesar todos los disparos a partir de esta noche", poniendo fin a la nueva escalada del conflicto que mantienen.
Trump ha explicado en su red social, Truth Social, que tuvo una "muy buena conversación" con los primeros ministros tailandés, Anutin Charnvirakul, y camboyano, Hun Manet, sobre "el muy desafortunado resurgimiento" del conflicto.
"Han acordado DETENER todos los disparos a partir de esta noche y regresar al Acuerdo de Paz" que firmaron en octubre pasado en Kuala Lumpur con la mediación de Trump y de Malasia.
Por su parte, el primer ministro de Tailandia ha dicho, tras su conversación con Trump, que aún no se ha alcanzado un alto el fuego con Camboya y ha explicado que en su conversación con el presidente estadounidense ha dejado claro que Bangkok no es el agresor en el conflicto.
Cientos de miles de desplazados
Desde el pasado domingo, los Ejércitos de Tailandia y Camboya se han enfrentado en varios puntos de sus alrededor de 820 kilómetros de frontera, lo que ha dejado cerca de una treintena de fallecidos y cientos de miles de desplazados a ambos lados de la divisoria.
Las operaciones son las más letales desde los combates de cinco días a finales de julio, que se cobraron la vida de casi medio centenar de personas y que terminaron con un alto el fuego.
La disputa se remonta a desavenencias sobre el acuerdo sellado en marzo de 1907 entre el entonces Reino de Siam (actual Tailandia) y Francia (que ocupaba el territorio que ahora es Camboya) para intercambiar el control de algunas regiones y establecer una línea que definiera la frontera.