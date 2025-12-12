Tailandia disuelve su Parlamento y convoca elecciones en medio de las tensiones con Camboya

En plena escalada del conflicto territorial entre Camboya y Tailandia, el rey de este último país, Maha Vajiralongkorn, ha aprobado el viernes un decreto para disolver el parlamento, según ha informado la Gaceta Real. La decisión da paso a la convocatoria de elecciones anticipadas, que deben de celebrarse en un plazo de 45 a 60 días.

Horas antes, el primer ministro tailandés, Anutin Charnviracul, había adelantado su disposición a disolver el órgano legislativo y convocar elecciones anticipadas con el fin de "devolver el poder al pueblo", en el marco del conflicto fronterizo con su país vecino, que ha vuelto a activarse esta semana dejando más de una veintena de muertos.

"Estoy devolviendo el poder al pueblo", ha manifestado a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social Facebook.

Amenaza de moción de censura por parte de la oposición El comentario del primer ministro llega después de que el Partido Popular, mayor formación política de la oposición, amenazara con presentar una moción de censura contra el gobierno cuando los legisladores han votado en una sesión conjunta para exigir que cualquier enmienda constitucional sea aprobada por un tercio de los escaños. Anutin juró el cargo como jefe de Gobierno del país asiático a principios de septiembre (hace tres meses), después de que el Parlamento lo eligiera como sucesor de Paetongtarn Shinawatra, destituida de forma definitiva por el Tribunal Constitucional. En la ceremonia prometió celebrar elecciones anticipadas en un plazo de cuatro meses. Su elección buscaba poner fin a la crisis política desatada a raíz de la suspensión de Shinawatra en julio por una "negligencia ética grave" al afear la labor del Ejército durante una conversación con el ex primer ministro de Camboya Hun Sen, una llamada que tuvo lugar en medio del conflicto desatado entre los dos países con decenas de muertos.

Charnviracul dice que "explicará y aclarará" a Trump el conflicto con Camboya Charnviracul también ha asegurado el jueves que "explicará y aclarará" al presidente Trump la situación con Camboya si este le llama, como anticipó que haría el dirigente de EE.UU., tras varios días de enfrentamientos. "Si él (Trump) me llamara, en mi calidad de jefe de Gobierno, le explicaría y le aclararía cómo la situación ha evolucionado hasta lo que estamos viendo ahora. Tendría que escuchar detalladamente la información directamente de mí", ha dicho en declaraciones a periodistas. En un acto político el martes, en el estado de Pensilvania, el republicano reiteró que la pacificación del conflicto entre Bangkok y Nom Pen -que mantienen una disputa territorial histórica- forma parte de la lista de ocho guerras con las que asegura haber acabado desde que retornó al poder en enero de 2025. Antes, el secretario estadounidense, Marco Rubio, exigió a ambos países que ceses "inmediatamente las hostilidades", que violan el acuerdo de paz firmado en octubre pasado en Malasia, en el que Washington actuó como mediador, un pacto que fue criticado por su vaguedad y por no abundar en las raíces del conflicto. Trump anuncia un "acuerdo histórico" de paz entre Tailandia y Camboya tras años de conflictos fronterizos

Al menos 22 muertos y miles de desplazados Los nuevos combates comenzaron el pasado domingo en varios puntos de la frontera de unos 820 kilómetros que comparten ambos países y escalaron el lunes con operaciones aéreas perpetradas por Tailandia. Ambos gobiernos cruzan acusaciones sobre quién inició los enfrentamientos, que continúan el jueves en varios puntos de la frontera, lo que ha provocado decenas de miles de desplazados. Tailandia declara la ley marcial en la frontera con Camboya por un conflicto que ha desplazado a más de 140.000 civiles Desde el bando tailandés, las autoridades informaron de doce víctimas mortales, nueve militares y tres civiles, según han anunciado las autoridades. El portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri, ha informado también de que cerca de 200.000 personas han sido evacuadas de las comunidades fronterizas, donde, además, ha anunciado la declaración de un toque de queda efectivo entre las 19.00 y las 5.00 (hora local). Asimismo, el portavoz de la cartera militar ha indicado que el Ministerio de Exteriores ha preparado un plan en caso de que fuese necesario evacuar a los nacionales tailandeses que residen actualmente en Camboya. 06.00 min Cinco continentes - Claves del conflicto entre Tailandia y Camboya La parte camboyana no ha revelado de momento fallecidos en las filas del Ejército, solo de diez civiles, y se espera que la cifra de víctimas aumente si se confirman bajas en las fuerzas armadas del país, como sugiere Tailandia, en un conflicto salpicado de propaganda de corte nacionalista por ambas partes. Nom Pen ha pedido, por su parte, a Bangkok que detenga los ataques "de inmediato, retirando la fuerza del territorio soberano de Camboya y evitando acciones agresivas que amenazan la paz y la estabilidad en la región". A este respecto, ha instado a las autoridades tailandesas a que "obedezcan el acuerdo de alto el fuego". Camboya ha denunciado la muerte de un menor a causa de "la agresión armada tailandesa", que también habría dejado hasta 60 heridos.