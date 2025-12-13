El primer ministro de Tailandia afirma que no se ha alcanzado un alto el fuego con Camboya pese al anuncio de Trump

El primer ministro tailandés en funciones, Anutin Charnvirakul, ha asegurado este sábado que no ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego con Camboya y el ejército tailandés seguirá luchando en la frontera en disputa. Anteriormente, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, que ha actuado como mediador en las conversaciones de paz entre Tailandia y Camboya, había afirmado que ambos países deberían cesar las hostilidades a partir del sábado por la noche.

Charnvirakul ha afirmado que la nación del sudeste asiático "seguirá llevando a cabo acciones militares" hasta que consideren que su territorio y su pueblo "ya no corren peligro ni sufren amenazas". El presidente estadounidense, Donald Trump, que en octubre negoció un alto el fuego en la prolongada disputa fronteriza, habló el viernes con Charnvirakul y con el primer ministro camboyano, Hun Manet, y afirmó que habían acordado "cesar todos los disparos".

Ninguno de los dos mencionó ningún acuerdo en sus declaraciones tras las conversaciones con Trump, y Charnvirakul afirmó que no había ningún alto el fuego. "Quiero dejarlo claro. Nuestras acciones de esta mañana ya lo han dejado claro", ha publicado el dirigente tailandés en Facebook.

No obstante, el líder camboyano, también en Facebook, ha asegurado que acoge con satisfacción la propuesta del primer ministro malasio de cesar las hostilidades a partir de este sábado por la noche. Anwar, presidente del grupo de diez naciones de la ASEAN, instó a ambas partes a "abstenerse de cualquier acción militar adicional, incluido el uso de la fuerza o el avance de unidades armadas", a partir de las 16:00 hora peninsular española.