El primer ministro de Tailandia afirma que no se ha alcanzado un alto el fuego con Camboya pese al anuncio de Trump
- Charnvirakul ha afirmado que la nación del sudeste asiático "seguirá llevando a cabo acciones militares"
- El bando camboyano está abierto a iniciar un alto el fuego este sábado
El primer ministro tailandés en funciones, Anutin Charnvirakul, ha asegurado este sábado que no ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego con Camboya y el ejército tailandés seguirá luchando en la frontera en disputa. Anteriormente, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, que ha actuado como mediador en las conversaciones de paz entre Tailandia y Camboya, había afirmado que ambos países deberían cesar las hostilidades a partir del sábado por la noche.
Charnvirakul ha afirmado que la nación del sudeste asiático "seguirá llevando a cabo acciones militares" hasta que consideren que su territorio y su pueblo "ya no corren peligro ni sufren amenazas". El presidente estadounidense, Donald Trump, que en octubre negoció un alto el fuego en la prolongada disputa fronteriza, habló el viernes con Charnvirakul y con el primer ministro camboyano, Hun Manet, y afirmó que habían acordado "cesar todos los disparos".
Ninguno de los dos mencionó ningún acuerdo en sus declaraciones tras las conversaciones con Trump, y Charnvirakul afirmó que no había ningún alto el fuego. "Quiero dejarlo claro. Nuestras acciones de esta mañana ya lo han dejado claro", ha publicado el dirigente tailandés en Facebook.
No obstante, el líder camboyano, también en Facebook, ha asegurado que acoge con satisfacción la propuesta del primer ministro malasio de cesar las hostilidades a partir de este sábado por la noche. Anwar, presidente del grupo de diez naciones de la ASEAN, instó a ambas partes a "abstenerse de cualquier acción militar adicional, incluido el uso de la fuerza o el avance de unidades armadas", a partir de las 16:00 hora peninsular española.
Cuatro soldados asesinados
Tailandia ha anunciado que cuatro de sus soldados han sido asesinados este sábado por las fuerzas camboyanas, ha declarado el portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri, en una rueda de prensa, añadiendo que 14 soldados tailandeses han muerto desde que se reanudaron los combates el lunes en la frontera entre los dos países del sudeste asiático.
Camboya y Tailandia han estado intercambiando fuego con armas pesadas en múltiples puntos a lo largo de los 817 km de frontera desde el lunes, en algunos de los combates más intensos desde el enfrentamiento de cinco días que tuvo lugar en julio. Trump detuvo esos combates, los peores que se recuerdan en los últimos tiempos, con llamadas a ambos líderes. El mandatario republicano, que ha afirmado en repetidas ocasiones que merece el Premio Nobel de la Paz, se ha mostrado dispuesto a intervenir de nuevo para rescatar la tregua.
Tailandia la suspendió en noviembre después de que un soldado tailandés resultara mutilado por una mina terrestre, una de las muchas que, según Bangkok, fueron colocadas recientemente por Camboya, que rechaza las acusaciones. El portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, el contralmirante Surasant Kongsiri, declaró el sábado que se habían producido enfrentamientos en siete provincias fronterizas y que Camboya había disparado armas pesadas, "lo que obligó a Tailandia a tomar represalias".
Cientos de miles de personas a ambos lados de la frontera se han visto desplazadas desde que estallaron los nuevos combates. El Ministerio del Interior de Camboya ha anunciado este sábado la suspensión de todos los pasos fronterizos.