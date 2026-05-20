Llegan a Israel los primeros activistas de la última flotilla interceptada por el Ejército

Un grupo de activistas de la nueva flotilla que se dirigía a la Franja de Gaza ha llegado este miércoles al puerto israelí de Ashdod tras haber sido interceptados entre el lunes y el martes.

Lo ha confirmado el grupo de abogados Adalah, que ha denunciado de nuevo su "secuestro por la fuerza" y traslado "contra su voluntad" a territorio de Israel.

Este primer grupo serían los interceptados el lunes por la Marina israelí en aguas internacionales próximas a Chipre, entre los que figurarían, de acuerdo con la Global Sumud Flotilla, 33 españoles. Otras diez embarcaciones consiguieron seguir navegando hacia el destino final, antes de ser igualmente interceptadas este martes.

“Los 430 activistas de la Flotilla Global Sumud llegan al puerto israelí de Ashdod, donde se encuentran detenidos



La armada de Israel concluyó anoche el abordaje de todas las embarcaciones de la expedición humanitaria



Una detención y un traslado ilegales, según está reiterando… pic.twitter.com/8Ggx4KfIsX“ — Radio 5 (@radio5_rne) May 20, 2026

"Tras la ilegal interceptación militar israelí de la Freedom Flotilla Coalition (FFC) y la Global Sumud Flotilla (GSF) en aguas internacionales, los participantes que iban a bordo, incluidos activistas internacionales, defensores de los Derechos Humanos y médicos voluntarios, están siendo trasladados al puerto israelí de Ashdod", ha indicado Adalah en un comunicado.

"Después de un período inicial en el que la información relativa al paradero, la situación jurídica y el estado físico de las personas a bordo estuvo severamente restringida, los abogados de Adalah, junto con un equipo de abogados voluntarios, han obtenido acceso al puerto de Ashdod para realizar consultas jurídicas", ha señalado, al tiempo que ha recordado que el objetivo de los activistas era "entregar ayuda humanitaria y desafiar un bloqueo ilegal" a Gaza.

Así, ha hecho hincapié en que "la interceptación militar de embarcaciones civiles en aguas internacionales, el traslado forzoso de ciudadanos internacionales a territorio israelí contra su voluntad y la negativa a un paso seguro para la entrega de asistencia humanitaria a una población bajo bloqueo constituyen graves violaciones del Derecho Internacional".

"Estos actos son una extensión directa de las políticas israelíes de castigo colectivo y hambruna contra los palestinos en Gaza", ha esgrimido Adalah, que ha adelantado que sus abogados presentarán una apelación contra "la legalidad de estas detenciones" para "exigir la liberación inmediata de todos los participantes en la flotilla", entre los que figuran más de 40 españoles.

"Otra flotilla de relaciones públicas ha llegado a su fin" El Ministerio de Exteriores israelí confirmó el martes la detención de los 430 participantes en la flotilla, al tiempo que afirmó que todos ellos habían sido trasladados a buques israelíes para ser trasladados al país, "donde podrán reunirse con sus representantes consulares". "Otra flotilla de relaciones públicas ha llegado a su fin", sostuvo Israel, antes de volver a vincular a la iniciativa con Hamás. Previamente, los organizadores de la flotilla humanitaria habían informado de que "todas" las embarcaciones habían sido ya interceptadas. "Estamos a la espera de más información sobre su secuestro ilegal. Por Palestina, no nos detendremos", dijo la Global Sumud Flotilla, una de las entidades participantes en esta misión junto a la Coalición de la Flotilla por la Libertad de Gaza (Freedom Flotilla Coalition) y organizaciones de Turquía, Malasia e Indonesia.