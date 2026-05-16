Abu Keshek, activista: "Para Israel somos más peligrosos que si lleváramos bombas porque creamos conciencia"

El activista de la flotilla, Abu Keshek, ha apelado a la comunidad internacional para frenar la "impunidad con la que actúa a Israel". En una entrevista en el Canal 24 horas, ha explicado cómo fueron los once días que pasó detendido y en huelga de hambre, cinco de ellos también en huelga de sed.

"Tras la identificación comenzó el trato más violento. Agresión física en el mismo barco, atar las manos, que nos pusiéramos de cara abajo. Tuve cortes de respiración y me tuvieron que llevar al médico para poner oxígeno", ha explicado. Antes de ver a un abogado o al cónsul, comenzaron los interrogatorios. Según ha explicado, permanecían atados a la silla y todos los traslados se realizaban con los ojos tapado y los brazos atados.

Abu Keshek ha contado que estaba tranquilo porque sabía que no había hecho nada de lo que les estaban acusando, pero a la vez conoce "la impunidad" de Israel. "Nos secuestraron a 700 millas, nos llevaron a aguas territoriales griegas, amenazas continuas como que no te vamos a dejar salir, que no vas a ver a tu madre ni a tu mujer", ha relatado.

"Creamos conciencia y no quieren que la gente tenga voz" "Para ellos somos más peligrosos que si lleváramos bombas porque creamos conciencia y no quieren que la gente se entere, no quieren que la gente tenga voz", ha explicado. ““ Una nueva flotilla con ayuda humanitaria se dirige ya hacia Gaza. 54 barcos zarparon este jueves desde Marmaris (Turquía). "Esperemos estar cerca en tres días. El mensaje para Palestina es que no les vamos a dejar solos, que vamos a seguir movilizando en tierra y por mar. Ahora estoy en Milán para participar en la manifestación y estaré en la huelga de Roma el día 18 como muchas otras actividades". "Lo que pase con la flotilla es una responsabilidad de la comunidad internacional, que ha permitido que Israel actúe de la forma que está actuando. La complicidad que tiene con Israel es la que le está permitiendo agredir a las personas y violar los derechos", ha asegurado. Abu Keshek ha insistido en que "la responsabilidad es de los gobiernos que permiten que Israel actúe de esa forma".